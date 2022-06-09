James Webb Uzay Teleskobu'na Mikro Meteor Çarptı

NASA'nın yeni güçlü uzay teleskobu James Webb Uzay Teleskobu, Mayıs ayının sonunda beklenenden daha büyük bir mikro meteora çarptı ve uzay aracının 18 ana ayna segmentinden birinde tespit edilebilir bir hasara neden oldu. Bu, görev ekibinin kaza sonrası yaşanan bozulmayı düzeltmesi gerektiği anlamına geliyor ancak NASA, teleskobun "hâlâ tüm görev gereksinimlerini aşan bir seviyede performans gösterdiğini" söylüyor.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın evrenin en uzak noktalarına bakmak ve Big Bang'den hemen sonra oluşan yıldızları ve galaksileri incelemek için tasarlanmış inanılmaz derecede güçlü yeni nesil uzay teleskobu görevi görüyor. NASA için inşa süreci yaklaşık 10 milyar dolara ve tamamlanması ise yirmi yıldan fazlaya mal oldu ve 2021 Noel Günü'nde teleskop nihayet uzaya fırlatıldı ve Dünya'dan yaklaşık 1 milyon mil uzakta nihai hedefine ulaşmadan önce son derece karmaşık bir kurulma sürecinden geçti.

NASA Teleskobun Planlarının Değişmediğini Söylüyor

Bir NASA blog gönderisine göre James Webb Uzay Teleskobu, fırlatılmasından bu yana en az dört farklı mikro meteor tarafından vuruldu ancak bunların hepsi küçüktü ve NASA'nın teleskobun karşılaşmasını beklediği büyüklüktelerdi. Bir mikro meteor tipik olarak genellikle bir kum tanesinden daha küçük olan bir gök taşının küçük bir parçasıdır. Bununla birlikte Mayıs ayında teleskobu vuran mikro meteor, NASA'nın tam boyutunu belirtmemesine rağmen sanıldığından daha büyüktü. NASA, 23 Mayıs ile 25 Mayıs tarihleri ​​arasında meydana gelen kazanın "verilerde saptanabilir bir etkiye" neden olduğunu ve mühendislerin çarpmanın etkilerini analiz etmeye devam ettiğini belirtiyor.

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun ömrü boyunca küçük uzay parçacıkları tarafından vurulmasını bekliyordu ki bu derin uzayda kaçınılmaz bir gerçek. Keza NASA, teleskobun altın kaplı aynalarını, zaman içinde küçük uzay parçalarının çarpmalarına dayanacak şekilde tasarlamıştı. NASA ayrıca aynaların mikro meteor etkilerine dayanacak şekilde en iyi nasıl güçlendirebileceklerini belirlemek için ayna örnekleriyle simülasyonlar ve zemin testleri yapmıştı ancak NASA, bu simülasyonlar için kullandıkları modellerin bu kadar büyük bir mikro meteora sahip olmadığını ve bunun "ekibin yerde test edebileceğinin ötesinde" olduğunu söylüyor.

Bu arada yaşanan bu kaza James Webb Uzay Teleskobu'nun programını etkilemiyor gibi görünüyor. Görev ekibi 12 Temmuz'da teleskoptan ilk tam renkli görüntüleri ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. NASA, görüntülerin ne olacağına dair bir bilgi vermedi ama herkes beklenmedik şeyler bekliyor.