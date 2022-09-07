James Webb Uzay Teleskobu Tarantula Nebula'sını Görüntüledi

Şimdiye kadar yapılmış en güçlü uzay teleskobu, evrenin göz kamaştırıcı görüntülerini Dünya'dan bir milyon mil uzaktaki yörüngesinden göndermeye devam ediyor.

James Webb Uzay Teleskobu'nun en son hayret verici görüntüsü NASA tarafından "Samanyolumuzun küçük bir uydu galaksisi olan Büyük Macellan Bulutu'nda 170.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir yıldız doğum bölgesi" olarak tanımlanan Tarantula Nebula'sını gösteriyor.

Tarantula Nebula'sının Önemi

NASA, Tarantula Nebula'sının adını diğer teleskoplar tarafından yakalanan daha önceki görüntülerde görünen tozlu filamentlerden aldığını ve yıldız oluşumuna özel ilgi duyan gökbilimcilerin gözdesi olduğunu söyledi. Bunun nedeni, nebulanın kimyasal bileşiminin ve gelişiminin, evrenin yalnızca birkaç milyar yaşında olduğu ve yıldız oluşumunun zirvede olduğu bir zamanda, evrenin sözde "kozmik öğle vakti"nde gözlemlenen muazzam yıldız oluşum bölgelerine benzer olmasıdır.

30 Doradus olarak da bilinen, görüntünün merkezinde görebileceğiniz nebulanın boşluğu, görüntüde mavi ışık noktaları olarak görünen dev genç yıldızlardan oluşan bir kümeden gelen yoğun radyasyonla oyulmuş durumda. NASA bununla ilgili olarak "Nebulanın çevresindeki en yoğun alanlar, bu yıldızların güçlü yıldız rüzgârları tarafından erozyona karşı direnç göstererek kümeye doğru dönüyormuş gibi görünen sütunlar oluşturur." diyor.

Gökbilimcilerin yıldızların nasıl oluştuğu hakkında öğrenecekleri çok şey var ancak Webb'in gelişmiş kızılötesi kameraları, yıldızların doğduğu yerlerdeki kalın bulutların arkasındaki olayları ortaya çıkaran yeni tür görüntülere erişmemizi sağlıyor.