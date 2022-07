NASA, James Webb Uzay Teleskobunun İlk Görüntüsü Hakkında Yeni Detaylar Verdi

NASA, 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri yayınlamaya hazırlanıyor ve NASA yetkililerden birinin son yorumları, bu görüntülerin çok özel bir şey olacağını gösteriyor.

Bu hafta düzenlediği basın toplantısında konuşan NASA patronu Bill Nelson, 12 Temmuz'da kamuoyuna açıklanacak materyaller arasında "evrenimizin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsünü" görmeyi bekleyebileceğimizi söyleyerek, "Bir düşünün bu, insanlığın daha önce kat ettiği mesafelerden daha uzak ve Webb'in neler yapabileceğini ve yapacağını daha yeni anlamaya başlıyoruz." dedi.

Nelson, şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş uzay gözlemevi olan Webb teleskobunun "güneş sistemindeki nesneleri ve diğer yıldızların yörüngesindeki ötegezegenlerin atmosferlerini keşfederek, potansiyel olarak atmosferlerinin bizimkine benzer olup olmadığına dair ipuçları vereceğini" söyledi. Başka bir deyişle, yaşamı destekleyebilecek diğer yıldızların yörüngesinde dönen uzak gezegenler hakkındaki bilgimizi derinleştirmek üzereyiz.

How excited are you about #Webb’s first images? In exchange for Canada’s contribution to the space telescope, Canadian scientists are some of the first to study the data it will collect. Here’s what they will observe and how. 👇



