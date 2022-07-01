NASA, James Webb Uzay Teleskobunun İlk Görüntüsü Hakkında Yeni Detaylar Verdi

NASA, James Webb Uzay Teleskobunun önümüzdeki haftalarda gelecek olan ilk net görüntüsü hakkında yeni ipuçları verdi. İşte detaylar!

NASA, James Webb Uzay Teleskobunun İlk Görüntüsü Hakkında Yeni Detaylar Verdi
Barış Bulut
Barış Bulut -

NASA, 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri yayınlamaya hazırlanıyor ve NASA yetkililerden birinin son yorumları, bu görüntülerin çok özel bir şey olacağını gösteriyor.

Bu hafta düzenlediği basın toplantısında konuşan NASA patronu Bill Nelson, 12 Temmuz'da kamuoyuna açıklanacak materyaller arasında "evrenimizin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsünü" görmeyi bekleyebileceğimizi söyleyerek, "Bir düşünün bu, insanlığın daha önce kat ettiği mesafelerden daha uzak ve Webb'in neler yapabileceğini ve yapacağını daha yeni anlamaya başlıyoruz." dedi.

Nelson, şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş uzay gözlemevi olan Webb teleskobunun "güneş sistemindeki nesneleri ve diğer yıldızların yörüngesindeki ötegezegenlerin atmosferlerini keşfederek, potansiyel olarak atmosferlerinin bizimkine benzer olup olmadığına dair ipuçları vereceğini" söyledi. Başka bir deyişle, yaşamı destekleyebilecek diğer yıldızların yörüngesinde dönen uzak gezegenler hakkındaki bilgimizi derinleştirmek üzereyiz.

James Webb'ten Gelecek İlk Görüntü Oldukça Önem Taşıyor

Webb, Dünya'dan yaklaşık bir milyon mil uzaktaki yörüngesine ulaştığından beri NASA'nın hâlihazırda paylaşmış olduğu bir dizi kalibrasyon görüntüsünü bizlerle paylaştı ancak Temmuz ayında paylaşılacak olan görüntüler üstün kalitede olacak ve bize teleskobun gerçek yeteneklerini ve sunacağı heyecan verici olanaklar hakkında ilk net fikrimizi verecek.

NASA, gelecek görüntülerin belirli içeriği hakkında çok az bilgi verirken, uzun görevinin ilk yılında Webb'in Jüpiter'e, halkalarına ve uydularına ve ayrıca bilim insanlarına yardımcı olmayı amaçlayan görüntüleri yakalamaya odaklanacağını biliyoruz. NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın dâhil olduğu onlarca yıllık ortak bir çabayla ortaya çıkan görev, aynı zamanda bilim insanlarına, evreni ve kökenlerini anlamamızı yeni, daha yüksek bir seviyeye taşıması beklenen yeni bir veri hazinesi sağlayacak.

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