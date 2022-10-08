James Webb ve Hubble Uzay Teleskobu Aynı Galaksiyi Görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu, evrene bakmak için güçlü araçlardır ancak evreni görme biçimleri oldukça farklı. Hubble öncelikle insan gözüyle aynı aralıktaki görünür ışık dalga boyuna bakarken, Webb insan görüşünün ötesindeki kızılötesi aralığına bakıyor. Aynı nesneye farklı dalga boylarında bakmak, yakın zamanda yayınlanan bir görüntü çiftinin gösterdiği gibi farklı özellikleri ortaya çıkarıyor.

Webb ve Hubble, 29 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan sarmal galaksi IC 5332'yi görüntüledi. Bu galaksi Samanyolu'nun sadece üçte biri kadar olmasına rağmen, bizim açımızdan astronomi için büyük bir hedef oluşturuyor. Webb'in ultra havalı MIRI cihazı tarafından çekilen görüntü, galaksinin sarmal kollarının iskelet benzeri yapısını gösteriyor.

Webb vs Hubble: Sarmal Galaksi IC 5332

ESA Webb web sitesinde, iki görüntüyü doğrudan karşılaştırmanıza ve aynı galaksiye bakarken gözlemledikleri benzerlik ve farklılıkları görmenize olanak tanıyan bir kaydırıcı bulunuyor.

Galaksinin görünür ışıkta kızılötesine göre bu kadar farklı görünmesinin nedeni, Avrupa Uzay Ajansı'nın açıkladığı gibi etrafına yayılan tozla ilgili.

"Ultraviyole ve görünür ışık, kızılötesi ışıktan ziyade yıldızlararası toz tarafından saçılmaya çok daha yatkındır. Bu nedenle Hubble görüntüsünde tozlu bölgeler, galaksinin morötesi ve görünür ışığının çoğunun geçemediği daha karanlık bölgeler olarak kolayca tanımlanabilir. Aynı tozlu bölgeler Webb görüntüsünde artık karanlık değil ancak bunun nedeni galaksiden gelen orta kızılötesi ışığın içlerinden geçebilmesidir."

Peki siz bu iki görüntü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.