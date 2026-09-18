Apple tarafından 9 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen etknilikte tanıtılan iPhone 18 Pro Max ve iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan yeni telefonlar, 12 GB RAM, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

iPhone 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

256 GB Depolama: 149 bin 999 TL

149 bin 999 TL 512 GB Depolama: 166 bin 999 TL

166 bin 999 TL 1 TB Depolama: 200 bin 999 TL

200 bin 999 TL 2 TB Depolama: 255 bin 999 TL

iPhone 18 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 149 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 169 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü 200 bin 999 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 255 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Telefon burgonya, buzul rengi, gümüş ve siyah olmak üzere toplamda dört farklı renk seçeneğine sahip.

İnternette şu anda iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 121 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 132 bin TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü 146 bin TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü 164 bin 781 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

iPhone 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

256 GB Depolama: 137 bin 999 TL

137 bin 999 TL 512 GB Depolama: 154 bin 999 TL

154 bin 999 TL 1 TB Depolama: 188 bin 999 TL

188 bin 999 TL 2 TB Depolama: 243 bin 999 TL

iPhone 18 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 137 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 154 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü 188 bin 999 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 243 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon iPhone 18 Pro Max ile aynı renk seçeneğine sahip.

İnternette şu anda iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 108 bin TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 119 bin 349 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 130 bin TL'ye satılıyor

iPhone 18 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.9 inç

6.9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2868 piksel

1320 x 2868 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3000 nit

3000 nit Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Batarya: 5.391 mAh

5.391 mAh Ana Kamera: 48 MP (f/1.48, f/1.8, f/2.8 ve f/4.0 değişken diyafram seçenekleri)

48 MP (f/1.48, f/1.8, f/2.8 ve f/4.0 değişken diyafram seçenekleri) Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

48 MP Periskop Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP Ön Kamera: 18 MP

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 18 Pro Max, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. Super Retina XDR OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

3000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hıız sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

Telefon gücünü A20 Pro işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu arada telefonda 5.391 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak.

iPhone 18 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.3 inç

6.3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1206 x 2622 piksel

1206 x 2622 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3000 nit

3000 nit Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Batarya: 4.056 mAh

4.056 mAh Hızlı Şarj: Kablolu yaklaşık 15 dakika yüzde 50, kablosuz yaklaşık 30 dakikada yüzde 50

Kablolu yaklaşık 15 dakika yüzde 50, kablosuz yaklaşık 30 dakikada yüzde 50 Ana Kamera: 48 MP (f/1.48, f/1.8, f/2.8 ve f/4.0 değişken diyafram seçenekleri)

48 MP (f/1.48, f/1.8, f/2.8 ve f/4.0 değişken diyafram seçenekleri) Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

48 MP Periskop Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP Ön Kamera: 18 MP

Editörün Yorumu

iPhone 18 Pro Max ve iPhone 18 Pro'nun işlemciden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı modeller olduğunu düşünüyorum. Bu iki telefonda Apple'ın en güçlü mobil işlemcisi A20 Pro bulunuyor. Bu sayede kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Hatta video düzenleme gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecek.

Söz konusu işlemci performansın yanı sıra verimliliğiyle de öne çıkıyor. A20 Pro, yüksek verimlilik sayesinde A19 Pro'ya kıyasla aynı işlem için daha az güç tüketecek. Böylece bataryanın daha uzun süre boyunca dayanması sağlanacak. Bu arada yeni iPhone'larda değişken diyafram özelliğinin de önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.