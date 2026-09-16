OPPO'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 16 GB RAM'i Var

OPPO'nun yeni telefonu Find X10 Pro Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişem doğrultusunda telefonun işlemcisi belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Bu arada telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğinin yer alacağı iddia edildi.

OPPO Find X10 Pro Max'te Hangi İşlemci Bulunacak?

OPPO Find X10 Pro Max gücünü Dimensity 9600 Pro işlemcisinden alacak. İşlemcide 4.55 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4.35 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.1 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, MediaTek tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bununla birlikte aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip olan işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca daha yüksek bir performans elde ediliyor.

İşlemci yeni olduğundan dolayı oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Dimensity 9500 işlemcisi, yarış oyunu CarX Street ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact ise ortalama 60 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ve yarış türündeki Asphalt Legends'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Dimensity 9500 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Find X10 Pro Max'te en iyi grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir. Dimensity 9500 işlemcisinde 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada OPPO Find X9 Pro'da Dimensity 9500 işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO Find X10 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X10 Pro Max, 22 Eylül 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Global lansmanın ise 2026 yılının Kasım ayında yapılması bekleniyor. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar yer alacak. Modülün yanında ise LED flaş bulunacak.

OPPO Find X10 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X10 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Find X10 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Editörün Yorumu

İşlemciyi göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X10 Pro Max'in en güçlü Android telefonlarından biri olacağını düşünüyorum. Telefonun Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile sorunsuz yapılabilecektir.