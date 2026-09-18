120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 6000 mAh Bataryaya Sahip

Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Lava, Bold N4 Pro 5G'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Lava Bold N4 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.75 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 550 nit

İşlemci: Unisoc T8200

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

İşletim Sistemi: Android 16

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Boyut: 168,29 x 77,64 x 8,68 mm

Ağırlık: 207 gram

Lava Bold N4 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 550 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Lava Bold N4 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T8200 işlemcisi bulunuyor. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. İşlemcide 2.3 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.1 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Lava Bold N4 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonun ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Lava Bold N2 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Lava Bold N4 Pro 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Lava Bold N4 Pro 5G, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. 168,29 x 77,64 x 8,68 mm boyutlarında ve 207 gram ağırlığında olan telefon ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Lava Bold N2 Pro'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Lava Bold N4 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Lava Bold N4 Pro 5G için 145 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 7 bin TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Telefonun ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.