En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında Sea of Thieves: 2026 Edition kısa süreliğine ücretsiz oldu. Korsan temalı oyunu belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Bu işlemin ardından istediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz.

Sea of Thieves: 2026 Edition Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Sea of Thieves: 2026 Edition ücretsiz oldu. Kampanya 21 Eylül 2026 saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilk olarak Steam'i açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın.

Sea of Thieves: 2026 Edition'ın sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Hesaba ekle" butonuna basın. Bunu yaptığınızda oyun kütüphaneye eklenecektir. Kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirdikten sonra oyunu istediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Minimum sistem gereksinimlerinde oyunun yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alan gerekiyor.

Sea of Thieves: 2026 Edition Fragmanı

Sea of Thieves: 2026 Edition Nasıl Bir Oyun?

Korsan temalı bir oyun olan Sea of Thieves: 2026 Edition'da gemi ile denizde seyahat ediyoruz. Bu süreçte farklı adaları keşfediyor, hazine arıyor, görevler yapyıor ve çeştili düşmanlarla savaşıyoruz. Ayrıca yelkenleri ayarlamak, geminin yönünü değiştirmek, demir atmak ve hasar alan bölümleri onarmak gibi işler yapıyoruz.

Denizde yalnız değiliz. Haritada dolaşırken başka oyuncularla karşılaşabiliyoruz. İster diğer oyuncularla savaşabiliyor ister onlardan uzaklaşmaya çalışabiliyoruz. Oyunda beklenmedik olaylar yaşanabiliyor. Örneğin bir hazine ararken fırtınaya yakalanabiliyoruz. Bu arada geminin görünümünü, karakterlerin kıyafetlerini, silahlarını ve çeşitli ekipmanlarını değiştirebiliyoruz.

Sea of Thieves: 2026 Edition'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i3 4170 3.7 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 270

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Sea of Thieves: 2026 Edition'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7 4790 4Ghz / AMD Ryzen 5 1600 3.6Ghz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1080ti / AMD Radeon Rx Vega 64 / Intel A750

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Sea of Thieves: 2026 Edition'ı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle arkadaşlarla birlikte oynarken herkesin gemide farklı bir görev üstlenmesi oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor. Bir kişi gemiyi kullanırken başka biri düşman gemisine saldırabiliyor, bir diğeri ise gemiyi tamir edebiliyor.