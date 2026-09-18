Heyecanlı Bekleyiş Sona Erdi: Apple'ın Yeni Ürünleri Türkiye'de!

Apple'ın geçen hafta tanıttığı iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 modelleri, bugün, 18 Eylül'de Türkiye'de satışa sunuldu. Teknoloji tutkunları 18 Eylül sabahı, tüm dünyayla aynı anda, Apple Zorlu mağazasında, iPhone 18 Pro serisi, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 ile tanışma şansını yakaladılar.

İlk siparişlerini veren ve randevularını oluşturan kullanıcılar, heyecanla bekledikleri yeni iPhone'larına kavuşmanın heyecanını yaşadılar. iPhone 18 ailesinin sunduğu yenilikler ve gelişmiş özellikler, kullanıcılar arasında büyük bir coşku yarattı.

29 yaşında ticaretle uğraşan sıkı bir Apple hayranı olan Yunus Emre Özcelilher, 256 GB kapasiteli yeni iPhone 18 Pro Max'e geçiş yaptı. Cihazın büyüleyici yeni Burgonya rengine ve gelişmiş kamera sistemine hayran kaldığını belirten Yunus Emre, bu yeniliklerin beklentilerini aştığını ifade ediyor. Sıkı bir PUBG oyuncusu olarak, yeni modelin sunduğu üstün performansın mobil oyun deneyimini tamamen başka bir boyuta taşıdığına inanıyor.

35 yaşındaki Antalyalı esnaf Engin Karagözoğlu, işi gereği yoğun olarak kullandığı sosyal medya deneyimini bir üst seviyeye taşımak için iPhone 16 Pro'sunu yeni siyah iPhone 18 Pro Max ile güncelledi. Yeni modelin sunduğu dönüştürücü kamera yetenekleri ve gün boyu dayanan pil ömrü, bu geçişi yapmasındaki en büyük heyecan kaynağı oldu.

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max Hakkında

Gücünü A20 Pro çipten alan ve yeni nesil buhar haznesiyle donatılan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, bugüne kadarki en yüksek performans sürekliliğinin yanı sıra pil ömründe de devasa bir gelişim sunuyor. Bir iPhone'da ilk kez sunulan değişken diyaframlı yeni 48 MP Fusion Ana kamera, ışığı ve alan derinliğini kusursuzca ayarlayarak kullanıcılara benzersiz bir yaratıcı kontrol alanı açıyor.

Aynı anda üç farklı Canlı Etkinlik gösterebilen yenilenmiş Dynamic Island ve iOS 27 ile sisteme entegre edilen Apple Intelligence, günlük iş akışlarını çok daha akıllı ve pratik bir boyuta taşıyor. Siyah, gümüş rengi, buzul rengi ve yepyeni burgonya olmak üzere dört göz alıcı renk seçeneğiyle gelen bu seri, Apple Referans Görüntü teknolojisi ve sektör lideri video donanımlarıyla hem günlük kullanım hem de profesyonel üretim için kusursuz bir deneyim vadediyor.

Apple Watch Series 12 Hakkında

Gücünü yeni S11 çipten ve gelişmiş Sağlık Verisi Algılama Sistemi'nden alan Apple Watch Series 12, vücudun anlık kapasitesini ölçen yenilikçi Hazır Olma skoru ile günlük sağlık ve fitness takibini tamamen kusursuzlaştırıyor. Günlük kullanımda 24 saatlik performansını korurken dış mekan antrenmanlarında önceki modele kıyasla yüzde 25 artışla 10 saate varan pil ömrü sunan bu model, sadece 15 dakikalık hızlı şarjla 12 saate kadar ek kullanım imkanı sağlayarak eşsiz bir pratiklik vadediyor.

S11 çipin üstün işlem gücüyle çok daha hassas adım takibi yapabilen akıllı saat, anında müzik tespiti sunan Shazam ve hayati sesleri algılayan Ses Tanıma teknolojileriyle günlük yaşamı her zamankinden daha güvenli, akıllı ve erişilebilir bir hale getiriyor.

Apple Watch Ultra 4 Hakkında

Gücünü yeni S11 çipten alan Apple Watch Ultra 4, yenilenen Sağlık Verisi Algılama Sistemi ve vücudun anlık kapasitesini ölçen Hazır Olma skoru ile sporcular için antrenman planlamasını kusursuz bir seviyeye taşıyor. Günlük kullanımda 50 saate varan daha uzun pil ömrü ve çok daha hızlı şarj imkanı sunan bu dayanıklı model, en zorlu maceralarda bile kesintisiz bir performans vadediyor.

S11 çipin gücüyle çalışan Shazam entegrasyonu anında müzik tespiti yaparken, yepyeni Ses Tanıma özelliği işitme engeli veya bozukluğu olan kullanıcıların hayatını inanılmaz ölçüde kolaylaştırıyor. Bu yenilikçi teknoloji, iPhone yanlarında olmasa bile siren, alarm, kapı zili veya bebek ağlaması gibi önemli sesleri dinleyerek aygıt içi akıllı teknolojilerle anında uyarı veriyor ve günlük yaşamı çok daha güvenli ve erişilebilir hale getiriyor.

AirPods 5 Hakkında

Açık kulak tasarımında çığır açan Aktif Gürültü Engelleme teknolojisiyle donatılan yeni AirPods 5, bugüne kadarki en kusursuz ve doğal ses deneyimini ulaşılabilir bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunuyor. Yeniden tasarlanan çok bağlantı noktalı akustik mimari sayesinde ses kalitesi benzersiz bir zenginliğe ulaşırken, Apple Intelligence destekli Canlı Çeviri özelliği dil engellerini tamamen ortadan kaldırarak iletişimi yepyeni bir boyuta taşıyor.

Daha gelişmiş bir deneyim arayanlar için sunulan Kablosuz Şarj Kutusu seçeneği ise kulaklık üzerinden ses seviyesi ayarlama kolaylığı ve uzatılmış pil ömrüyle günlük kullanımı son derece pratikleştiriyor. Hem bütçe dostu hem de üst düzey donanımlara sahip bu yenilikçi seri, müzik dinleme ve iletişim kurma alışkanlıklarını her zamankinden daha akıcı ve etkileyici bir hale getiriyor.