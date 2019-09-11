Japonya, Kargo Mekiğini Çıkan Yangın Nedeniyle Erteledi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal malzemesi göndermek isteyen Japonya, çıkan yangın sonrası bu planını erteledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ortak olarak yürüttüğü Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden gelen astronot ve kozmonot olmak üzere altı kişiye ev sahipliği yapıyor. Belirli dönemlerde ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik yapılan ikmal malzemesi gönderimi sırasında sorun yaşan Japonya, bu gönderimi erteledi.

Bu gönderimi yapması planlanan kargo mekiği Kounotori 8'nin roket platformunda çıkan yangın sonrası fırlatılışın ertelenmesini isteyen roket üreticisi Mitsibushi, rokette herhangi bir hasarın bulunup bulunmadığını kontrol etmek istediğini belirtti.

Yangının roketteki herhangi bir sızıntıdan kaynaklanma ihtimalini değerlendiren şirket, araştırmalarını aktif olarak yürütüyor. Bununla birlikte gönderilmesi planlanan ikmal malzemelerinin gönderimi de bu nedenden belirsiz bir süre için ertelendi. Japonya bu durumda alternatif bir kargo mekiği kullanma ya da diğer ülkelerden yardım isteme seçeneklerini değerlendirebilir.