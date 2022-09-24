Japonya Yeni Aşı Girişimlerine 2 Milyar Dolar Fon Sağladı

Nature'a göre Japon hükûmeti, ülkesinin gelecekteki herhangi bir salgına daha iyi hazırlanmasını sağlamak amacıyla aşı araştırmalarına 2 milyar dolarlık fon ayırdı. Japonya sadece aşı geliştirmede değil, aynı zamanda COVID-19 döneminde de diğer ülkelerin gerisinde kaldı.

Raporun işaret ettiği üzere Japonya'nın en gelişmiş COVID-19 aşı adaylarından üçü hâlâ klinik deneylerinden geçiyor. Bu tip durumların tekrarını önlemek için ülke, Mart ayında Stratejik Biyomedikal Gelişmiş Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezini (SCARDA) kurdu.

SCARDA'nın araştırma merkezi Tokyo'da olacak ancak dört temel enstitü, yani Osaka Üniversitesi, Nagasaki Üniversitesi, Hokkaido Üniversitesi ve Chiba Üniversitesi tarafından desteklenecek. 2 milyar dolarlık fonun beş yıl boyunca çalışmaları sürdürmesi gerekiyor. Merkezin aşı araştırma ve geliştirme projelerine 1,2 milyar dolar harcanırken, ilaç geliştirme alanındaki start-up'ları desteklemek için 400 milyon dolar harcanacak. Diğer 400 milyon dolar ise ülke genelinde bir araştırma merkezleri ağı kurmaya ve aşı testlerine harcanacak.

Japonya Pek Çok Virüsün Aşı Girişimlerine Odaklanacak

SCARDA başlangıçta COVID-19, maymun çiçeği, SARS, dang humması ve Zika virüsü dâhil olmak üzere sekiz bulaşıcı hastalık için aşı geliştirmeye odaklanacak. Araştırmacılar, mRNA ve viral vektörler gibi çeşitli aşı teknolojilerini de araştıracaklar. Merkez, "gelecekteki aşılar için köklü çözümler bulmayı" hedefliyor ancak nihai hedefi, pandemi olma potansiyeline sahip bir patojenin tanımlanmasından sonraki 100 gün içinde teşhis testleri, aşılar ve tedaviler oluşturabilmek.

COVID-19'dan öğrendiklerine dayanarak 100 günlük müdahale hedefini ilk öneren Birleşik Krallık hükûmetiydi. İngiltere, G7'ye pandemi hazırlık raporunda "Bir pandemi veya salgın tehdidiyle karşı karşıya kalınan ilk 100 gün, rotasını değiştirmek ve ideal olarak bir pandemi olmasını önlemek için çok önemlidir." demişti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre COVID-19'un uluslararası bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmesinden 100 gün sonra 2,5 milyondan fazla vaka ve 200.000 ölüm kaydedildi. Baştan hızlı bir yanıt, bu sayıların daha da yükselmesini engelleyebilirdi.