Ted Lasso Sona Erse de Jason Sudeikis Zirveden İnmiyor: Filmi Netflix'te 1 Numara!
Ted Lasso'nun başrol oyuncusu Jason Sudeikis'in 10 yıllık filmi Netflix'te beklenmedik izlenmelere ulaştı. İşte detaylar!
Ted Lasso'nun üçüncü ve son sezonunun duygusal final bölümü yayınlandı ancak bu, Jason Sudeikis'in önlenemez iyimser koçluk tarzının ve AFC Richmond futbol kulübünün hayranlarının henüz onlardan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor.
Ted Lasso'nun dizi finaliyle eş zamanlı olarak Netflix'te yeni gösterime giren ve unutulmaya yüz tutmuş bir Sudeikis filmi haftanın en çok izlenen filmi oldu. Öte yandan, Netflix abonelerinin beyazperdede ilk gösterime girdiklerinde kaçırmış olabilecekleri eski filmler de yayıncıda şaşırtıcı derecede başarılı oluyor.
Örneğin, Tomas Alfredson'un 2017'de çektiği ve Michael Fassbender'ın başrolünde oynadığı ilk yönetmenlik denemesi The Snowman'in Nisan ayında Netflix'te yayınlanır yayınlanmaz 1 numaraya kadar yükselmesi oldukça şaşırtıcı anlardan biriydi.
No Ragrets!— Netflix (@netflix) June 2, 2023
Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Will Poulter, and Emma Roberts star in We’re the Millers. Now on Netflix. pic.twitter.com/LOLZhKotWr
We're the Millers Konusu
We're the Millers'ın konusuna gelince, film Sudeikis'in Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu kaçırmasına yardımcı olmaları için komşularını ailesi gibi göstermesini konu alıyor. Sudeikis'in Denver'da küçük çaplı bir esrar satıcısını canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Jennifer Aniston, Emma Roberts, Nick Offerman, Kathryn Hahn ve Ed Helms de yer alıyor.
We're the Millers'ın Rotten Tomatoes puanı şu anda 161 incelemeye göre %48'de dururken, 100.000'den fazla kullanıcı değerlendirmesine dayanan %75'lik izleyici puanı, muhtemelen filmin yayıncıya ulaşır ulaşmaz Netflix'e neden hızla hâkim olduğunu açıklıyor.
We're the Millers Fragmanı
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