Ted Lasso Sona Erse de Jason Sudeikis Zirveden İnmiyor: Filmi Netflix'te 1 Numara!

Ted Lasso'nun üçüncü ve son sezonunun duygusal final bölümü yayınlandı ancak bu, Jason Sudeikis'in önlenemez iyimser koçluk tarzının ve AFC Richmond futbol kulübünün hayranlarının henüz onlardan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor.

Ted Lasso'nun dizi finaliyle eş zamanlı olarak Netflix'te yeni gösterime giren ve unutulmaya yüz tutmuş bir Sudeikis filmi haftanın en çok izlenen filmi oldu. Öte yandan, Netflix abonelerinin beyazperdede ilk gösterime girdiklerinde kaçırmış olabilecekleri eski filmler de yayıncıda şaşırtıcı derecede başarılı oluyor.

Örneğin, Tomas Alfredson'un 2017'de çektiği ve Michael Fassbender'ın başrolünde oynadığı ilk yönetmenlik denemesi The Snowman'in Nisan ayında Netflix'te yayınlanır yayınlanmaz 1 numaraya kadar yükselmesi oldukça şaşırtıcı anlardan biriydi.

No Ragrets!



