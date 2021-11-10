John Wick 4 Filminin Adı Belli Oldu

John Wick 4 filminin adı ortaya çıktı. Peki, duyurulduğu ilk günden itibaren dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni John Wick filminin ismi nedir? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

John Wick 4 Filminin Adı Nedir?

Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan John Wick serisinin dördüncü filminin adı gün yüzüne çıktı. Oyuncu Shamier Anderson'ın Instagram hesabı üzerinden dizinin çekimleri ile ilgili çeşitli fotoğraflar paylaştı. Anderson tarafından paylaşılan bir fotoğrafta popüler aksiyon filminin adı yer alıyor.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşılan fotoğrafa göre serinin dördüncü filminin ismi "John Wick Chapter 4: Hagakure" olacak. Kısa süre önce filmin çekimlerinin tamamlandığı açıklanmıştı.

John Wick serisinin dördüncü filminin adı, Hagakur isimli bir kitaba atıfta bulunuyor. Yamamoto Tsunetomo isimli bir samuray tarafından 1716 yılında yazılan kitap, samurayların yaşantısını, samuraylık felsefesini içeriyor.

John Wick Chapter 4: Hagakure Ne Zaman Çıkacak?

Aksiyon, suç ve gerilim ögelerine sahip olan film, 27 Mayıs 2022 tarihinde vizyona girecek. Dünya genelinde çok sayıda merak içerisinde beklenen aksiyon filmi, 2019 yapımı John Wick: Parabellum'un devamı olacak.

John Wick Chapter 4: Hagakure Oyuncuları

Keanu Reeves (John Wick)

Donnie Yen (Caine)

Bill Skarsgard (Marquis)

Laurence Fishburne (Bowery King)

Hiroyuki Sanada (Shimazu)

Shamier Anderson (Tracker)

Lance Reddick (Charon)

Rina Sawayama (Akira)

Scott Adkins (Killa)

Ian McShane (Winston)

Marko Zaror (Chidi)

Natalia Tena (Katia)

Clancy Brown

Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin üstlendiği John Wick Chapter 4: Hagakure isimli yapımın senarist kadrosunda Michael Finch, Shay Hatten ve Derek Kolstad bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne ve Hiroyuki Sanada gibi isimler yer alıyor.

Kısa süre önce çekimleri tamamlanan aksiyon filminde John Wick karakterini Keanu Reeves, Caine karakterini Donnie Yen ve Marquis isimli karakteri ise Bill Skarsgard canlandıracak.

John Wick Chapter 4: Hagakure olarak isimlendirilen hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni John Wick filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.