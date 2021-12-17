Joker Kötü Amaçlı Yazılım İçeren Bu Uygulama 500 Bin Kez İndirildi!

Yüz binlerce kez indirilen bir Android uygulamasında joker kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde söz konusu uygulama yüklü ise hemen silmeniz önerildi. Android cihazları hedef alan kötü amaçlı yazılım ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Hangi Uygulamada Joker Kötü Amaçlı Yazılım Tespit Edildi?

Güvenlik firması Pradeo Security, Google Play Store'da yer alan Color Message isimli uygulamada Joker virüsü tespit etti. Ars Technica'daki habere göre 500 binden fazla indirilen uygulamanın kullanıcı bilgilerini bir sunucuya gönderdiği ve kullanıcıları ücretli aboneliklere kayıt ettiği gün yüzüne çıktı.

Kötü amaçlı yazılımı tespit eden şirket, durumu Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google'a bildirdi. Google, kısa süre içerisinde Color Message uygulamasını Google Play Store üzerinden kaldırdı. Dolayısıyla uygulamaya şu anda Android uygulama mağazasından ulaşılamıyor.

Güvenlik şirketi, Pradeo Security motoru aracılığı ile birtakım analizler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda Color Message uygulamasının kullanıcıların kişi listesine eriştiğini ve bu bilgileri ağ üzerinden bir sunucuya gönderdiği tespit edildi.

Uygulamanın ayrıca kullanıcıların haberi olmadan ücretli hizmetlere otomatik olarak abone olduğu ortaya çıktı. Kötü amaçlı yazılım barındıran uygulama, mobil cihazlardan kaldırılmasını daha zor hale getirmek için simgesini gizlediği belirtildi. Böylelikle kullanıcıların söz konusu uygulamayı silmesi oldukça zor hale geliyor.

Joker kötü amaçlı yazılım olarak bilinen zararlı yazılım türü 3 yıl önce ortaya çıktı. Google, bu kötü amaçlı yazılımla mücadele etmek için hangi adımı atarsa atsın, kötü amaçlı yazılım geliştiricilerinin yeni bir yol bulması Play Store'un güvenliğine oldukça zarar verdi. Uzun bir süre boyunca görünürde olmayan zararlı yazılım yeniden gün yüzüne çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, her ne kadar uygulamaları kötü amaçlı yazılımlara karşı tarasa ve çok sayıda uygulamayı mağazadan kaldırsa da bazı virüslü uygulamalar Play Store'a eklenmiş olabiliyor. Bu durum ise mağazanın güvenilirliğini olumsuz yönde etkiliyor.

Android kullanıcıları, Google Play Store üzerinden bir uygulama indirmeden önce çok dikkatli olması gerekiyor. Bir uygulama indirirken geliştirici, yorumlar ve puan kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır.