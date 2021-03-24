KABİ Partners 60 Milyon TL Değerleme ile Yatırım Aldı!

DüğünBuketi.com, DüğünYardımcısı.com ve Çeyiz Listem gibi markaların sahibi olan KABİ Partners, Atanova Ventures'ın ikinci yatırım turunda 60.000.000 TL değerleme ile yatırım aldı. Her ay beş yüz binden fazla çiftin düğün taleplerine yardımcı olan KABİ Partners, yetmiş kişilik bir ekip ile faaliyet sürdürüyor.

KABİ Partners, 60.000.000 TL Değerleme ile Yatırım Aldı!

2016 yılında Bilgehan Yılmaz tarafından kurulan ve DüğünBuketi.com ile temelleri atılan KABİ Partners; düğün öncesi, düğün sırası ve düğün sonrası duyulan ihtiyaçlara yönelik veri odaklı pazarlama ürünleri sunuyor. Her ay beş yüz binden fazla çiftin düğün taleplerine yardımcı olan KABİ Partners, yetmiş kişilik bir ekip ile faaliyet sürdürüyor.

2019 yılında İçerikBulutu.com bünyesinde yer alan DüğünYardımcısı.com'u satın alan KABİ Partners, düğün ve davet organizasyonlarında sektörün en çok ziyaret edilen üçüncü blog sitesini de bünyesine katmış oldu ve bu sayede daha fazla sayıda çifte ulaşmayı başardı.

Çiftlerin düğün öncesi ihtiyaçlarını listelediği ve Türkiye'nin en çok indirilen çeyiz uygulaması olan Çeyiz Listem uygulamasını da 2020 yılında bünyesine dahil eden KABİ Partners, kullanıcıların aradıkları ürünlerin fiyatlarını kıyaslayabilmesine olanak sağladı.

Sadık Ventures'ın Kurucusu Canberk Mersin, söz konusu yatırım hakkında "Birçok ülkede başarılı olacağına inandığımız bir iş modeli ve ekibe sahip olan KABİ Partners ile keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. KABİ’nin küresel piyasalara açılması ve lider olması için stratejileri beraber üreteceğiz. Ayrıca kurucu ortağı olduğumuz Partner Republic’in veri analitiği ve yapay zeka tarafındaki yetkinliklerini kullanarak müşteri deneyimini üst düzeye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

KABİ Partners CEO'su Bilgehan Yılmaz, pandemi döneminde düğün sektörünün olumsuz etkilenmesine karşın sektörün dijital dönüşümüne öncülük ederek bu dönemde büyüyebimeyi başardıklarını belirtti ve “Pandemi de küçülmek yerine büyümeyi tercih ettik. Ekibin tamamını uzaktan çalışma modeline geçirdik.Yüz yüze gelmeden işe başlayan C-Level yönetici dahil onlarca ekip üyemiz oldu. Online staj programlarıyla nitelikli personellerimizi yetiştirip işe alımlar yapıyoruz. Düğün sektöründe dünyanın en büyük oyuncularından biri olmaya hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.