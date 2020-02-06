Kanserin Tespiti Hakkında Müthiş İddia

Kanser hastalığı hakkında yeni araştırmalar yapılıyor. Hastalığın tedavisi hakkında doktorlar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni yapılan çalışmaya göre, kanser oluşmadan 10 yıllar önce tespit edilebilir.

Kanser Önceden Tespit Edilebilir Mi?

Yumurtalık ve beyin kanseri gibi hastalıkların ortaya çıkmadan tespit edilebileceği söylenmekte. Kanser türlerinin DNA mutasyonlarının taranarak, henüz çocukluk çağlarında tespit edilebileceğini konuşulmakta. Tümörlü DNA'lar ile sağlıklı hücreler karşılaştırıldı. Kansere dönüşebilecek hasar kalıpları belirlendi. Bilim insanları sınırlı miktarlardaki hasarı tanımlamayı başardı.

Doktor Peter Van Loo, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kanser tiplerinin genetik mutasyonuna ilişkin ilk zaman çizelgesini geliştirmeyi başardık."

Geçtiğimiz günlerde de Cardiff Üniversitesi'ndeki bir ekip çığır açabilecek yeni bir keşfe imza attı.

Bilim insanları vücudumuzun bağışıklık sisteminin, tüm kanser türlerini tedavi etmek için potansiyel olarak kullanılabilecek ve kullanılabilecek bir parçası olduğunu da buldu. Vücudumuzun bağışıklık sistemi vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olmakta ancak kanserli hücrelere de saldırabilmekte. Araştırmacılar, insanların kanında çok çeşitli kanserlere saldırabilecek bir T hücresi olduğunu keşfettiler.