Sekiz Yıl Önce Çıkan Kingdom Come: Deliverance'a Sürpriz Güncelleme
Warhorse Studios, Kingdom Come: Deliverance tutkunlarının keyfini yerine getirecek bir güncelleme yayınladı. Oyun artık 60 FPS.
⚡ Önemli Bilgiler
- Warhorse Studios, 2018'de çıkan ve son güncellemesini üç yıl önce alan Kingdom Come: Deliverance'a özel bir güncelleme yayınladı.
- Güncelleme oyunun grafik ve kaplama kalitesini artırarak serinin ikinci oyununa yaklaştırıyor.
- Ayrıca konsol oyuncularının merakla beklediği 60 FPS desteği de oyuna eklendi.
Kingdom Come: Deliverance tutkunlarına müjde. Geçtiğimiz yıl serinin ikinci oyunu ile karşımıza çıkan ve milyonların kalbini kazanan Warhorse Studios, 2018'de çıkan ilk oyunla ilgili beklenmedik bir duyuru yaptı. Stüdyo, 2018'de çıkan oyun için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme sayesinde oyun, yeni nesil konsollar ve bilgisayarlarda çok daha iyi görünüyor.
Kingdom Come: Deliverance'dan Yeni Nesil Konsollara Özel Güncelleme
Warhorse Studios, güncellemeyi "Kingdom Come: Deliverance - Next-Gen Update" başlıklı bir video ile duyurdu. Sekiz yıllık bir oyun olmasına rağmen halihazırda harika görünen oyun, artık tıpkı Kingdom Come: Deliverance 2 modern oyun konsolları ve bilgisayarlar için optimize edilmiş durumda. Warhorse Studios'un yayınladığı videoda artan kaplama kalitesi ve grafikler dikkatleri üzerine çekiyor.
Güncellemenin getirdiği en büyük yenilik, konsol oyuncularının en çok talep ettiği 60 FPS desteği. Artık PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sahipleri, oyunu çok daha akıcı bir şekilde deneyimleyebilecek. Buna ek olarak yeni sürümle birlikte bekleme süreleri de ciddi oranda azalmış durumda. Oyunun PS4 veya Xbox One sürümüne sahip olan herkes için bu güncellemeyi tamamen ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.
Eğer siz de Kingdom Come: Deliverance serisine henüz bir şans vermediyseniz bu beklediğiniz fırsat olabilir. Merak edenler için oyun Epic Games'te 375 TL'ye satılıyor. Xbox ve PlayStation fiyatı ise 1049 TL. Kingdom Come: Deliverance hala oldukça aktif bir oyuncu kitlesine sahip. Sadece Steam'de 6.000'den fazla oyuncu düzenli olarak oynuyor. 2025'te çıkan devam oyunu Kingdom Come: Deliverance 2'nin başarısı da ilk oyuna olan ilgiyi canlı tutuyor.
Kingdom Come: Deliverance Sistem Gereksinimleri Neler?
|Minimum
|Önerilen
|OS version
İşletim Sistemi 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 8 (8.1) veya Windows 10
|OS version
İşletim Sistemi 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 8 (8.1) veya Windows 10
|CPU
Intel CPU Core i5-2500K 3,3 GHz, AMD CPU Phenom II X4 940
|CPU
Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz, AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz
|Memory
8 GB RAM
|Memory
16 GB RAM
|GPU
NVIDIA GPU GeForce GTX 660, AMD GPU Radeon HD 7870
|GPU
NVIDIA GPU GeForce GTX 1060, AMD GPU Radeon RX 580
|DirectX
Sürüm 11
|DirectX
Sürüm 11
|Depolama
70 GB kullanılabilir alan
|Depolama
90 GB kullanılabilir alan