Sekiz Yıl Önce Çıkan Kingdom Come: Deliverance'a Sürpriz Güncelleme

Kingdom Come: Deliverance tutkunlarına müjde. Geçtiğimiz yıl serinin ikinci oyunu ile karşımıza çıkan ve milyonların kalbini kazanan Warhorse Studios, 2018'de çıkan ilk oyunla ilgili beklenmedik bir duyuru yaptı. Stüdyo, 2018'de çıkan oyun için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme sayesinde oyun, yeni nesil konsollar ve bilgisayarlarda çok daha iyi görünüyor.

Kingdom Come: Deliverance'dan Yeni Nesil Konsollara Özel Güncelleme

Warhorse Studios, güncellemeyi "Kingdom Come: Deliverance - Next-Gen Update" başlıklı bir video ile duyurdu. Sekiz yıllık bir oyun olmasına rağmen halihazırda harika görünen oyun, artık tıpkı Kingdom Come: Deliverance 2 modern oyun konsolları ve bilgisayarlar için optimize edilmiş durumda. Warhorse Studios'un yayınladığı videoda artan kaplama kalitesi ve grafikler dikkatleri üzerine çekiyor.

Güncellemenin getirdiği en büyük yenilik, konsol oyuncularının en çok talep ettiği 60 FPS desteği. Artık PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sahipleri, oyunu çok daha akıcı bir şekilde deneyimleyebilecek. Buna ek olarak yeni sürümle birlikte bekleme süreleri de ciddi oranda azalmış durumda. Oyunun PS4 veya Xbox One sürümüne sahip olan herkes için bu güncellemeyi tamamen ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.

Eğer siz de Kingdom Come: Deliverance serisine henüz bir şans vermediyseniz bu beklediğiniz fırsat olabilir. Merak edenler için oyun Epic Games'te 375 TL'ye satılıyor. Xbox ve PlayStation fiyatı ise 1049 TL. Kingdom Come: Deliverance hala oldukça aktif bir oyuncu kitlesine sahip. Sadece Steam'de 6.000'den fazla oyuncu düzenli olarak oynuyor. 2025'te çıkan devam oyunu Kingdom Come: Deliverance 2'nin başarısı da ilk oyuna olan ilgiyi canlı tutuyor.

Kingdom Come: Deliverance Sistem Gereksinimleri Neler?