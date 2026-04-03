TikTok'ta Para Kazanmak İçin Selam Göndermek Yeterli Olacak

TikTok, içerik üreticilerinin sosyal medya platformundan para kazanması için yeni bir yol sunmaya hazırlanıyor. Yeni kurulan ortaklık sayesinde fenomenler tarafından ek gelir elde etmek için en çok başvurulan uygulamalardan biri olan Cameo doğrudan Çinli sosyal medya platformuna entegre edildi.

TikTok'un Cameo Özelliği ile Nasıl Para Kazanılacak?

TikTok ve Cameo arasındaki iş birliği kapsamında sunulan yeni özellik, içerik üreticilerine takipçilere özel videolar çekerek para kazanma imkânı sunuyor. Çalışma biçimi bakımından Cameo'dan neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor. Bir takipçinin isteği üzerine video hazırlayan fenomen, bunun karşılığında ise para kazanıyor.

Bu özellik sayesinde her iki taraf da kazançlı çıkıyor. Bir taraf en sevdiği içerik üreticisinin kendisine hitap ettiği video alarak kendini özel hissederken diğeri ise bundan elde ettiği geliri istediği gibi kullanma olanağına sahip oluyor. Daha fazla kullanıcının böyle bir özellik olduğunu keşfetmesini sağlamak için içerik üreticilerine gönderilerine özel buton ekleme imkânı da sağlanıyor.

Takipçiler, buna ek olarak sosyal medya uygulaması üzerinden "Cameo" şeklinde arama yaparak takipçiye özel videolar hazırlayan içerik üreticilerini tek tek inceleyebiliyor. Yani kişinin kafasında illa belirli bir içerik üreticisinin olmasına gerek yok. TikTok zaten kendilerine özel videolar hazırlayacak kişileri kolayca bulmaları için bir yol sunuyor.

TikTok'un Cameo Özelliğini Kimler Kullanabilir?

Yeni özellik şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan içerik üreticilerine özel olarak sunuluyor. Bilindiği üzere sosyal medya platformu, bu tür yollarla elde edilen gelirden bir komisyon ücreti kesiyor. Bir kısmını kendisine alıp gerisini içerik üreticisine veriyor. Potansiyel gelirden geri kalmamak için ilerleyen aylarda Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde de kullanıma sunacaktır.

Bu arada özelliği kullanmak için uygulamayı arkaya alıp Cameo uygulamasına geçmeye gerek kalmıyor. İçerik üreticilerine direkt platformdan Cameo'ya kaydolma imkânı tanınıyor. Hâlihazırda zaten Cameo hesabı olanlar ise takipçi kitlelerinden doğrudan istek almaya başlayabiliyor. Bu istekler alındıktan sonra çekilen videolar ise selam gönderme, doğum günü kutlama ve benzeri içeriklere sahip olabiliyor.

TikTok, Yeni Özellik İçin Neden Cameo ile İş Birliği Yaptı?

TikTok şu an dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Peki, böyle bir konumda olan şirket neden kendi özelliğini geliştirmek yerine Cameo ile iş birliğine gidiyor? Bu aslında Cameo'nun zaten şu an oturmuş bir sisteme sahip olmasından kaynaklanıyor.

Şirket eğer sıfırdan böyle bir özellik sunmaya kalksaydı Cameo kadar etkisi olmayabilirdi. Söz konusu uygulamanın arkasındaki ekip, Cameo'yu bugünlere getirebilmek için çok fazla zaman ve emek sarf etti. Dolayısıyla TikTok da Amerika'yı yeniden keşfetmek istemiyor. Bunun yerine zaten başarı elde edilmiş bir projeyi kendi platformuna entegre ediyor.

Editörün Yorumu

Sosyal medyada ara sıra "doğum günü kutlama" ve "isme özel selam videosu gönderme" gibi istekleri alan fenomenler olduğunu görüyorum. Sanıyorum ki bu özellik tam onlara göre. Evet, Cameo şimdiye kadar dünya çapında ünlü oyuncular ve şarkıcılar tarafından kullanılan bir platformdu ama TikTok'ta bir özellik olarak sunulması, nispeten daha küçük kitleye sahip içerik üreticilerine de para kazanma olanağı sağlıyor.

Yeni özellik eğer gerçekten sevilerek kullanılmaya başlanırsa -ki bunun olmama ihtimalini oldukça düşük görüyorum- bu yılın ilk yarısında olmasa bile sonlarına doğru Türkiye dâhil pek çok ülkede kullanıma açılacaktır. Bu sırada TikTok da özelliğe dair geri bildirimler toplayıp nasıl daha iyi hâle getireceğini öğrenme fırsatı elde edecektir.