Galaxy S26 FE Performans Testinde! İşlemcisi Ortaya Çıktı

Samsung'un merakla beklenen yeni telefonu Galaxy S26 FE'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S26 FE Geekbench'te görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda çok güçlü bir Exynos işlemci bulunacak.

Samsung Galaxy S26 FE Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Galaxy S26 FE, SM-S741U model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 2 bin 426 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 4 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçneğin olup olmayacağı henüz belli değil. Örneğin Galaxy S25 FE'de yalnızca 8 GB RAM seçeneği mevcut.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansı hakkında bilgi veriyor. Örneğin oyun oynamak gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansının çok önemli olduğunun altını çizelim. Tek çekirdek puanı ise internette gezinmek gibi işlerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Exynos 2500 veya Exynos 2600e

Exynos 2500 veya Exynos 2600e RAM: 8 GB

8 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 8 MP

8 MP Ultra Geniş açılı Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy S26 FE'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonunda Exynos 2500 veya Exynos 2600e işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2500 işlemcisi, Genshin Impact'i ortalama 50 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Exynos 2500 işlemcisi, Samsung Galaxy Z Flip 7'de bulunuyor. Bu işlemci 3.3 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.74 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 2.36 GHz hızında çalışan beş çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut. Henüz tanıtılmayan Exynos 2600e, Exynos 2600'ün özel bir sürümü olacak.

2 nm üretim süreciyle geliştirilen 10 çekirdekli Exynos 2600 işlemcisi, Call of Duty Mobil ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Exynos 2600e de benzer bir performans sergileyecektir. Serinin bir önceki modeli olan Galaxy S25 FE'nin Exynos 2400 işlemcisine sahip olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S26 FE, 6,7 inç civarı bir ekran büyüklüğüne sahip oalcak. Akıllı telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S25 FE'de 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Önceki modelde ayrıca 1900 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S26 FE'de 1900 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Serinin önceki modeli Galaxy S25 FE'de ise 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel telefoto kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel ön kamera mevcut.

Samsung Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26'nın 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri bulunacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S25 FE, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S26 FE Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy S26 FE'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Z Fold 8'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy S25 FE, 46 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy S26 FE'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench puanlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy S26 FE'nin oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Güçlü işlemci sayesinde telefonun yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bunun yanı sıra sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktiviteler de sorunsuz şekilde yapılabilecek.

Dynamic LTPO AMOLED 2X ekranı daha önce deneyimleme imkânım oldu. Bu ekran, renkleri çok canlı gösterdiğinden dolayı telefon kullanımını çok daha keyifli hâle getiriyor. Bu arada 120Hz yenileme hızının çok önemli bir avantaj olduğunu da belirteyim. Yüksek yenileme hızı, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Özellikle 60Hz ekrandan 120Hz ekrana geçildiğinde bu fark belirgin şekilde hissediliyor.