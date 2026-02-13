Çok Sevilen Tomb Raider Oyunu 6 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Tomb Raider serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan bir kampanya ile birlikte Tomb Raider'ın Game of the Year (GOTY) sürümü indirime girdi. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Tomb Raider'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Tomb Raider'ın GOTY sürümü yüzde 85 oranında indirime girdi. Crystal Dynamics tarafından geliştirilen oyun 42 TL yerine 6,30 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan bu kampanya, 23 Şubat 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Tomb Raider Fragmanı

Tomb Raider Nasıl Bir Oyun?

Tomb Raider, gemi kazası sonrasında bir adada mahsur kalan Lara Croft'un macerasını konu alıyor. Oyunda Lara Croft hem doğa koşullarıyla hem de düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Başarılı yapımda bunların yanı sıra keşif ve bulmaca ögeleri de yer alıyor. İlerlemek için bulmacaları çözmemiz gerekiyor.

Adanın farklı bölgelerini araştırarak ek görevler ve koleksiyon parçaları bulabiliyoruz. Bu keşifler Lara'nın ekipmanını geliştirmesine yardım ediyor. Oldukça detaylı çevre tasarımına sahip olan yapım, rüzgâr, yağmur ve ışık efektleriyle birlikte atmosferi başarılı bir şekilde yansıtıyor. Sinematik anlatım ve çevreyle uyumlu müzikler de atmosferi güçlendiriyor.

Hem aksiyon hem de keşif yönüyle öne çıkan oyun, serinin en sevilen yapımları arasında yer alıyor. 86 Metacritic puanına sahip olan Tomb Raider'ın Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda. Epic Games mağazasında ise 5 üzerinden 4.7 puana sahip. Oyunda yalnızca tek oyunculu modun yer aldığını belirtelim.

Tomb Raider Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32 bit / 64 bit)

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32 bit / 64 bit) İşlemci: AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+) / Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300)

AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+) / Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300) RAM: 1 GB

1 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 2600 XT / NVIDIA 8600

AMD Radeon HD 2600 XT / NVIDIA 8600 DirectX: 9.0c

Tomb Raider'ın yüklenebilmesi için en az 12 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde PC'de kapsamlı temizlik yapabilir ve boş alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Minimum sistem gereksinimlerinde en az AMD Radeon HD 2600 XT veya NVIDIA 8600 düzeyinde bir ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz ya da Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300) seviyesinde bir işlemci isteniyor. Minimum sistem gereksinimlerinde ayrıca en az 1 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor.

Tomb Raider Önerilen Sistem Gereksinimleri