Motorola'nın OLED Ekranlı Telefonu Yolda! 90W Hızlı Şarja Sahip

Motorola, Edge 70 Pro isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Edge 70 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefonda üç farklı renk seçeneği bulunacak. Cihaz ayrıca orta seviye bir işlemci ile birlikte gelecek.

Motorola Edge 70 Pro Hangi Renklere Sahip Olacak?

Motorola Edge 70 Pro, üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar arasında Pantone Titan isimli mavi renk ve Pantone Zinfandel isimli bordo renk bulunacak. Üçüncü seçenek ise ahşap renginde olacak. Telefonun görüntüsü paylaşılmadı ancak tasarımın Edge 70 Fusion'a çok benzeyeceği iddia edildi.

Edge 70 Fusion'ın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunuyor. Köşeleri oval hâle getirilmiş modül üzerinde kameralar ve LED flaş yer alıyor. Arka yüzeyde Motorola logosu da mevcut. Telefonun sağ tarafında ise güç ve ses butonları bulunuyor. Bu telefonda açık yeşil, koyu yeşil, açık mavi, koyu mor ve açık mor renk seçenekleri tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: pOLED

pOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit civarı

4500 nit civarı Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta seviye işlemci

Motorola Edge 70 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola'nın yeni telefonu, 6,7 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz pOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. pOLED ekranın birden fazla avantajı bulunuyor. Örneğin siyahları derin siyah olarak veriyor. Böylece film izlerken karanlık sahnelerde grileşme problemiyle karşılaşılmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renkler sunuyor. Böylece telefonu kullanmak çok keyifli oluyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Motorola Edge 60 Pro'da 6,7 inç ekran boyutu, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 4500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Motorola Edge 70 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Edge 70 PRo, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Edge 60 Pro'da ise 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

Motorola Edge 70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Pro'nun nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Edge 60 Pro, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Edge 70 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60, 49 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Edge 70 Pro,'nunRazr 60'tan daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 56 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro, ekran özellikleri ve şarj hızı dahil olmak üzere birçok bakımdan iddialı olacağını düşünüyorum. Yüksek parlaklığın çok önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesi. Bu sayede dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmayacak.

6.500 mAh batarya kapasitesinin günlük kullanım için yeterli olacağını düşünüyorum. 90W hızlı şarj teknolojisi sayesinde Edge 70 Pro'nun kısa sürede şarj olabileceğini de belirteyim. Bu arada işlemci henüz belli değil ancak Edge 60 Pro'nun Dimensity 8350 Extreme işlemcisini göz önünde bulundurduğumda yeni telefon da çoğu oyunu sorunsuz çalıştıracaktır.