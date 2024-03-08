Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem: Artık E-Devlet Üzerinden Yapılacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında kira sözleşmeleri ve yeni POS cihazlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, kira sözleşmelerinde artık yeni bir devrin başlayacağına işaret etti.

Kira sözleşmelerinin artık e-devlet üzerinden yapılmasının yanı sıra yeni POS cihazları ile kayıt dışı işlemlerle mücadele ve vergi artışı olup olmayacağı yönünde halkı bilgilendiren açıklamalar yaptı.

Kira Sözleşmeleri E-Devlete Taşınacak

Bakan Şimşek, bundan sonra kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını planladıklarını söyledi. Böylece kayıt dışı herhangi bir durum yaşanmamasına yönelik önlemlerin alınması amaçlanıyor. Vergi kaçaklığı gibi durumların da önüne geçilmesi planlanıyor.

Aynı zamanda düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için de yeni nesil POS cihazlarının kullanılacağı açıklandı. Bu yeni cihazlar ile hileli işlemler anında tespit edilebilecek kayıt dışılıkla ilgili de önemli avantajlar sağlayacak.

Mehmet Şimşek, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Seçim öncesinde kasıtlı üretilen spekülasyonlar var. Hazirandan itibaren itibaren yeni bir nesil pos makinesi konulacak. Herhangi bir şehrin, çok işlek bir restoranı örneğin. Gün boyu ekmek, su gibi KDV yüzde 1 fiş kesilmiş. Bize haber verecek bu makine ile. Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak. Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım."

Seçim öncesinde kasıtlı olarak vergi artışı spekülasyonlarının üretilediğini aktaran Şimşek herhangi bir kurumsal vergi, gelir vergisi ve KDV artışı planlanmadığını söyledi.

"Vergi ile ilgili tutumuz net. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız. KDV genel oranları artırmayacağız. İstistnalar varsa, indirimli olanlar var ise bunu gözden geçireceğimizi zaten söylemiştik. Motorlu Taşıtlara ilave bir oran gündemimizde değil." ifadelerini kullandı.