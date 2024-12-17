KKTC'den Getirilen Eşyalardan Avrupa'dan Gelmiş Gibi Gümrük Vergisi Alınacak!
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden getirilen eşyalardan gümrük vergisi alınacak.
Neredeyse her geçen gün yeni bir vergi uygulamasına imza atan Türkiye Cumhuriyeti, bu defa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) posta ya da kargo yoluyla getirilen eşyalara gümrük vergisi getirdi. Buna göre "Yavru Vatan" olarak anılan KKTC'den getirilen ürünler, Avrupa Birliği'nden getirilen ürünlerle benzer vergi düzenlemesine tabi olacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Getirilen Eşyalardan Gümrük Vergisi Alınacak
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden getirilen ve belirtilen kriterlere uyan eşyalardan AB'ye uygulanan oranlarda tek ve maktu gümrük vergisi alınacak.
Bilmeyenler için “Tek ve maktu gümrük vergisi”, ithal edilen bir maldan alınan gümrük vergisinin, malın değerine göre değişmeden, sabit bir tutar (örneğin adet başına veya kilo başına belirlenen ücret) olarak uygulanmasıdır. Bunlar ise şu şekilde:
- Yolcu beraberinde getirilen eşyalar.
- Posta yoluyla gönderilen ürünler.
- Kargo ile taşınan mallar.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ise şu şekilde:
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen eşya için 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
MADDE 2- (1) Bu Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167'nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3- (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşmasının 6 ncı maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşyadan, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
MADDE 4- (1) Bu Kararda düzenlenmeyen hususlarda 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar hükümleri uygulanır.
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer alan hususlarda düzenleme yapmaya ve gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya, Bakanlık yetkilidir.
MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."