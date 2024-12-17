KKTC'den Getirilen Eşyalardan Avrupa'dan Gelmiş Gibi Gümrük Vergisi Alınacak!

Neredeyse her geçen gün yeni bir vergi uygulamasına imza atan Türkiye Cumhuriyeti, bu defa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) posta ya da kargo yoluyla getirilen eşyalara gümrük vergisi getirdi. Buna göre "Yavru Vatan" olarak anılan KKTC'den getirilen ürünler, Avrupa Birliği'nden getirilen ürünlerle benzer vergi düzenlemesine tabi olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Getirilen Eşyalardan Gümrük Vergisi Alınacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden getirilen ve belirtilen kriterlere uyan eşyalardan AB'ye uygulanan oranlarda tek ve maktu gümrük vergisi alınacak.

Bilmeyenler için “Tek ve maktu gümrük vergisi”, ithal edilen bir maldan alınan gümrük vergisinin, malın değerine göre değişmeden, sabit bir tutar (örneğin adet başına veya kilo başına belirlenen ücret) olarak uygulanmasıdır. Bunlar ise şu şekilde:

Yolcu beraberinde getirilen eşyalar.

Posta yoluyla gönderilen ürünler.

Kargo ile taşınan mallar.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ise şu şekilde: