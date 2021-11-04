Köpekler Neden Kafalarını Yana Yatırır?

Köpekler kafalarının neden yana yatırır? Geçen hafta yayınlanan bir araştırmaya göre, bir köpeğin tuhaf kafa hareketleri aslında konsantrasyon ve artan dikkat işareti olabilir.

Araştırmacılar, çeşitli ırklardan 40 köpeğin farklı oyuncakların isimlerini ne kadar iyi ezberleyebildiğini araştırdı, ardından sahiplerinin komutlarına yanıt olarak belirli oyuncakları almak için bu bilgileri hatırladı. Yavruların çoğu oyuncak isimlerini öğrenemedi, ancak yedi border collie, görev için dikkate değer bir yetenek gösterdi.

Bilim adamları, grubun "yetenekli kelime öğrencileri" olduğunu düşündü ve yedi collie'nin ortak bir yanı olduğunu buldu: Komutu duyduktan sonra hepsi yetenekli olmayanlardan çok daha sık başlarını eğdiler. Veriler, üstün yetenekli köpeklerin yüzde 43'ünde başın eğildiğini gözlemledi.

Köpeklerin kafalarını yana yatırma nedeni

Macaristan'daki Eötvös Loránd Üniversitesi'nde hayvan bilişi araştırmacısı ve çalışmanın ortak yazarlarından Shany Dror açıklamasında, "Adlandırılmış bir oyuncağı alma başarısı ile adını duyduğunda sık sık baş eğme arasında bir ilişki var gibi görünüyor. İşte bu yüzden baş eğme ile ilgili ve anlamlı uyaranları işlemek arasında bir ilişki öneriyoruz." dedi.

Çalışmada açıklanan üç deneyden ilkinde, araştırmacılar 40 köpek sahibinden evcil hayvanlarını üç ay boyunca ayda bir kez test etmelerini istedi. Her sahip, köpeğine iki oyuncağın adını öğretti, sonra hayvandan bitişik odadan bir tane getirmesini istedi. Oyuncaklar üç ay boyunca aynı kaldı.

Yalnızca oyuncak toplama görevlerinde iyi performans gösteren yetenekli köpekler, sözlü bir komut duyduktan sonra sürekli olarak başlarını eğdi. Bu, Dror'un ekibinin, oyuncak isimlerinin collies'in bir kelimenin anlamını ayrıştırma girişimleriyle ilgili olduğu sonucuna varmasına neden oldu.

İnsanların sağ veya solak olmalarına benzer şekilde, yetenekli collies da başlarını bir tarafa veya diğer tarafa eğme eğilimindeydi. Onların tercih edilen tarafı, üç deney boyunca aynı kaldı ve köpeklerin sahiplerinin önlerindeki konumu, eğilme yönünü etkilemedi.

Çalışma sadece yetenekli border collie'lere bakmış olsa da, yazarlar nesne adlarını öğrenme ve hatırlama yeteneğinin bu türe özgü olmadığını öne sürdüler.

Dror, grubunun bir Alman çobanı, bir Pekingese ve bir mini Avustralyalı çobanda da beceriyi gözlemlediğini söyledi. Bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, Whisky'nin başarısına rakip olan bir Yorkshire terrierini de tanımladı.