Koronavirüs Döneminde Bilime Güvende Rekor Artış Yaşandı

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs salgını döneminde bilime güvende rekor artış yaşandı. “Türkiye’nin Nabzı Mart 2020” isimli araştırma, 19-27 Mart tarihleri arasında 28 şehirde toplam 1528 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

İnsanlar En Çok Doktorlara Güveniyor

Araştırmanın sonucuna göre vatandaşların en çok güven duyduğu kişiler %93.3 ile doktorlar oldu. Listenin ikinci sırasında %93 ile tıp uzmanları yer aldı. Bilim insanları %88.2 ile üçüncü sırada konumlandı. Listenin dördüncü sırasında %84.1 ile ordu yer aldı. Dini liderler ise %57.4 ile beşinci sırada konumlandı.

Araştırmaya katılanların %72.6'sı yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ekonomik durumlarının olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Araştırmaya katılanların %5.5’lik kısmı ise ekonomik durumlarının olumlu yönde etkilendiğini söyledi. Ekonomik durumlarının etkilenmediğini ifade edenlerin oranı ise %21.4 oldu.

Araştırmanın sonucuna göre hükümetin yurtdışından gelen vatandaşlara karşı karantina uygulamasında geç kaldığını düşünen kişilerin oranı %61.2 olurken karantina uygulamasında geç kalınmadığını düşünenlerin oranı ise %34.4 oldu.