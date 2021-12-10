Bir Koronavirüs İlacı Geri Çağrılıyor

Bir koronavirüs ilacı geri çağrılmaya başlandı. Toplanmaya başlanan COVID-19 ilacında sağlık riski oluşturabilecek cam partikülleri içerdiği açıklandı. Söz konusu ilaca ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Remdesivir Koronavirüs İlacı Neden Geri Çağrılıyor?

İlaçların geri çağrılması olağandışı değildir. Üreticiler, yanlış dozaj gibi belirli ürün grupları ile ilgili sorun tespit ettiğinde hastaların zarar görmemesi açısından ilacı geri çağrır. Son zamanlarda bu durumu birçok kez gördük fakat ilk kez bir COVID-19 ilacı için geri çağırma duyurusu yapıldı.

Gilead Sciences tarafından geliştirilen Remdesivir, COVID-19 bulaşan hastaları tedavi etmek için onaylanan ilk ilaçtı. Üretici firma, cam partikül içeren çok sayıda ilaç tespit etti. Bu durumun hastalar için önemli sağlık riskleri oluşturabileceğinden ötürü söz konusu ilaç geri çağrıldı.

Geri çağrılan ilacın evde sahip olduğunuz türden bir ilaç olmadığını belirtelim. Bu ilaç, yalnızca hastanelerde enjeksiyon yolu ile uygulanabilir. Cam partiküller, lokal tahrişe ve şişmeye yol açabilir. Bu partikül, kan damarlarına ulaştığı takdirde kalp, akciğer veya beyindeki kan damarlarını tıkayarak felce ve hata ölüme neden olabilir.

Gilead, kısa süre önce iki parti COVID-19 ilacının ülke çapında geri çağrıldığını duyurdu. Gerçekleştirilen duyuru, FDA'nın sitesine eklendi. Paylaşılan bilgilere göre cam partikül içeren ilaçlarla ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz rapor yayımlanmadı.

Söz konusu geri çağırma duyurusu, hiçbir hastayı doğrudan etkilemeyecektir. Gilead, hastaneleri geri çağırma konusunda bilgilendirdi. Paylaşılan NDC ve Lot numaralarına sahip olan iki parti ürünün kullanılmaması konusunda hastanelere bilgi verildi.

Yeni tip koronavirüs tedavisi için mükemmel olmaktan uzak olsa da Remdesivir, salgının ilk önemli ilacı olmuştu. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, antiviral ilacın özellikle enfeksiyondan hemen sonra uygulandığında bazı hastalarda iyileşmeyi hızlandırdığını gösterdi fakat ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilecek bir ilaç değil.

Doktorlar, söz konusu ilacı intravenöz yani damar yoluyla uygular. Remdesivir olarak bilinen Veklury, toz formunda tek dozluk şeffaf şişelerde dağıtılır. Hastaneler, tedarik ettiği COVID-19 ilacını intravenöz enjeksiyon için yeniden yapılandırır. Daha sonra ise söz konusu ilaç hastalara uygulanır.