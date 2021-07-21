Koronavirüs Testlerinde Pozitiflik Oranı Son 10 Günde 2 Kat Arttı

Ülkemizde koronavirüs testlerinde pozitif oranı ciddi bir şekilde arttı. Paylaşılan verilere göre pozitiflik oranı son 10 günde yaklaşık 2 kat arttı. Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Testlerinde Pozitiflik Oranı Artmaya Devam Ediyor

AA'da yer alan habere göre Türkiye'de 10 Temmuz'da 224 bin 184 yeni tip koronavirüs testi yapıldı. 224.184 testten 5 bin 530'u pozitif çıktı. Bu veri, test uygulanan 100 kişiden 2,46'sının COVID-19 testininin pozitif çıktığını gözler önüne serdi.

COVID-19 testlerinin pozitiflik oranı 11 Temmuz tarihinde yüzde 2,36 iken 12 Temmuz tarihinde yüzde 2,68'e yükseldi. Bu oran 14 Temmuz'da yüzde 2,89'a çıktı. Dört gün içerisinde ise yaklaşık üçte bir artarak 15 Temmuz'da 3,14'e yükseldi.

20 Temmuz tarihinde 198 bin 537 koronavirüs testi uygulandı. Bu miktar, son 10 günün en düşük test sayısı olmasına rağmen 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz'a kıyasla yaklaşık üçte bir oranında artarak 4,42'ye yükseldi. Bu da COVID-19 teslterinde pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık olarak 2 kat arttığını gösterdi.

Aktarılan bilgilere göre 10 - 11 Temmuz tarihlerinde 37 kişi yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybederken 12 Temmuz'da 49 kişi virüs nedeniyle vefat etti. 13 Temmuz'da 46, 14 Temmuz'da 43, 15 Temmuz'da 48, 16 Temmuz'da 35 ve 17 Temmuz'da ise 38 kişi COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

18 Temmuz tarihinde 66 kişi koronavirüs nedeni ile vefat etti. 19 Temmuz'da 50 kişi salgın nedeni ile vefat ederken 20 Temmuz'da ise 46 kişi COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetti. Bu verilere göre son 10 günde vefat sayısı yüzde 24 oranında arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca, "İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır" sözlerine yer vermişti.