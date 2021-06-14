Koronavirüs Yasakları Ne Zaman Kalkacak? Uzmanlar Açıkladı!

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyordu. Uzmanlar, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Böylece vatandaşların kafalarında oluşan soru işareti giderildi.

Koronavirüs Yasakları Ne Zaman Kalkacak Sorusuna Yanıt

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre uzmalar, COVID-19 tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, toplumsal bağışıklığın oluşması için toplumun yüzde 70 veya yüzde 80'inin aşınlanması gerektiğini belirtti.

Aşılama hızını biraz daha arttırıp günlük 1 milyon doz aşılamaya çıkıldığı takdirde iki ayda bu orana ulaşılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ünal, bu durumun Türkiye'ye özgü yeni varyantların ortaya çıkmasını da engelleyeceğini ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Toplumdaki bağışıklık sahibi kişilerin oranı ile ilgili olarak tedbirler tabii ki gevşetilecektir. Rakamlar Sağlık Bakanlığı’nın elinde var ancak maske ve mesafe tedbirlerinin gevşetilmesinde aceleci olmamakta fayda var."

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Barış Otlu, "Aşılamada bizden önde olan ülkeler model alındığında aşı programında yaşanan bu ivmenin etkisini birkaç ay içerisinde daha belirgin olarak göstereceğini, yeni vakaların ve hastaneye yatışların oldukça azalacağını öngörebiliriz. Bu durum, mutlaka alınan önlemlere de yansıyacak ve hayat giderek normale dönecektir" sözlerini kullandı.

Günde 1 milyon doz aşı uygulanması durumunda temmuz ayının sonuna kadar toplumsal bağışıklık hedefine ulaşılabileceğini söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, sonbahar mevsiminde eski normale dönülebileceğini ifade etti.

Randevuların doluluk oranlarının yüzde 99'a çıktığını belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, günde yarım milyon kişi aşılandığı takdirde temmuz ayının ortasına kadar 50 ile 60 milyon civarında kişiye en az bir doz aşı uygulanmış olacağını söyledi.

Bu hızla giderse sonbaharda toplumda istenilen ölçüde en az iki doz aşı yapılmış kişi sayısına ulaşılacağını söyleyen Prof. Dr. Akın, "Bu durum da çok düşük sayıda yeni vaka görülmesini sağlar" dedi ve şu ifadeleri kullandı: