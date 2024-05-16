Bazı Motorola Telefonları Almanya’da Yasaklandı: Türkiye’de de Yasak Gelir mi?

Teknoloji dünyasında oldukça sıradan sayılabilecek patent savaşları ve anlaşmazlıkları yaşanıyor. Sık sık cihazlarla ilgili patent çalma iddiaları ve bununla ilgili olarak hukuki süreçler yıllarca devam ediyor.

Yine yakın zamanda yaşanan bir patent anlaşmazlığı nedeniyle aralarında Edge 50 modellerinin de bulunduğu bazı Motorola cihazları için Almanya'da yasaklanma kararı alındı.

Patent Anlaşmazlığı Neyle İlgili?

Yasaklanma kararı, bir teknoloji araştırma ve geliştirme şirketi olan InterDigital, bazı Motorola ve Lenovo cihazlarının WWAN modülü patentini ihlal ettiğini söylenmesinden ortaya çıktı.

WWAN ise, İnternete hücresel teknolojiyi kullanarak bağlanan ve temel olarak GSM, UMTS, LTE ve 5G bağlantısının arkasında yer alan bir ağdır. Bundan dolayı Almanya'daki Münih Bölge Mahkemesinin InterDigital lehine karar vermesi nedeniyle, bazı cihazların Almanya'da satışı yasaklandı.

Henüz diğer ülkelerde Motorola yasaklanmadı ve Lenovo, InterDigital'in WWAN modülünün temel bir patent olması nedeniyle yasağa itiraz edecek.

Oppo ve One Plus Cihazları da Benzer Sorun Yaşadı

Yaklaşık 2 yıl önce Oppo ve OnePlus da bağlantı patentleri üzerinden anlaşmazlık yaşamıştı. 2023'teki patent savaşı kaybedildikten sonra bu şirketlerin telefonlarının satışları Almanya'da ve diğer bazı Avrupa pazarlarında askıya alındı.

Tam bir buçuk yıl sonra Ocak 2024'te Nokia, Oppo, OnePlus ve Realme telefonlarının daha önce hiç yer almayan pazarlarda satılmasına yönelik bir anlaşma sağlandı.

Uzun sürse de önümüzdeki zamanlarda Motorola'nın InterDigital ile anlaşmaya varması mümkün görünüyor. Yine de şimdilik yasak Almanya'ya özel olacak ve sadece AB sınırları içerisinde uygulanabilecek.