Android 15 Güncellemesi Alan İki Yeni Telefon Modeli Açıklandı: Ancak Bazı Sorunlarla Karşılaşılıyor!

Merakla beklenen Android 15 sürüm güncellemesinin yayınlanmasından sonra, bu güncellemeyi alacak telefonlarla ilgili bilgiler de geliyor. Google, bugün iki yeni telefon modelinin daha bu güncellemeyi alacağını duyurdu.

OnePlus 12 ve OnePlus Open modellerinin Android 15 Beta 1 indirmeye hazır olduğu açıklandı. Ayrıca, geçen hafta sızdırılan bilgilere göre, Nothing Phone (2a) modelinin Android 15 Geliştirici Önizlemesi'ne erişim sağlayan ilk Pixel olmayan telefonlar arasında yer aldığına dair hiçbir resmi açıklama yapılmadı.

Bu iki duyuru arasında bir bağlantı olmayabilir gibi görünse de, her iki Çinli şirketin de müşterilerine Google'ın en son yazılım güncellemelerini sunma konusundaki kararlılıklarını kanıtlıyor.

Android 15 Sürümü İçin İlk Deneme Geliyor!

Maalesef, OnePlus 12 ve OnePlus Open için Android 15 Beta 1, bir dizi bilinen sorunla birlikte geliyor. Bu nedenle, telefonlarında sorun yaşamaktan kaçınmak isteyenler, daha kararlı bir sürümün çıkmasını beklemeyi tercih edebilir.

OnePlus 12'de Karşılaşılan Sorunlar:

Bluetooth bağlantısında uyumluluk sorunları yaşanabilir.

Belirli durumlarda Wi-Fi yazıcıya bağlanamama sorunu olabilir.

Akıllı Kilit işlevi kullanılamayabilir.

Bazı kamera işlevleri belirli durumlarda anormal şekilde çalışabilir.

Çoklu Ekran Bağlantısı işlevi, PC veya PAD'e bağlanırken anormal davranabilir.

Bazı üçüncü taraf uygulamalarda uyumluluk sorunları ve çökmeler yaşanabilir.

Kararlılık sorunları belirli durumlarda ortaya çıkabilir.

Güvenlik ayarları değiştirildikten sonra kişisel erişim noktası çalışmayabilir.

Otomatik Pixlate işlevi, ekran görüntüsü ön izlemesi sırasında başarısız olabilir.

Fotoğraf çekildikten sonra ProXDR düğmesi fotoğrafta görünmeyebilir.

OnePlus Open'de Karşılaşılan Sorunlar:

Bluetooth bağlantısında uyumluluk sorunları yaşanabilir.

Bazı kamera işlevleri belirli sahnelerde anormal şekilde çalışabilir.

Çoklu Ekran Bağlantısı işlevi, PC veya PAD'e bağlanırken anormal davranabilir.

Bazı üçüncü taraf uygulamalarda uyumluluk sorunları ve çökmeler yaşanabilir.

Kararlılık sorunları belirli durumlarda ortaya çıkabilir.

Ana ekranın bölünmüş ekran işlevi bazı durumlarda anormal çalışabilir.

Fotoğraf çekildikten sonra ProXDR düğmesi fotoğrafta görünmeyebilir.

Güvenlik ayarları değiştirildikten sonra kişisel erişim noktası çalışmayabilir.

Otomatik Pixlate işlevi, ekran görüntüsü ön izlemesi sırasında başarısız olabilir.

Fotoğraflarda bir resmin ana gövdesine uzun süre basmak, akıllı seçim ve kesme işlevini tetikleyemez.

Sistem Klonlayıcıyı oluşturmak ve açmak, ana sistem şifresini girdiğinizde masaüstüne çökebilir ve çoklu görev düğmesi ile ana sayfa düğmesi kullanılamaz.

Ekran çözünürlüğü Standart ve Yüksek arasında değiştirildikten sonra açılır durum çubuğu hızlı geçişinin boyutu anormal olabilir. Orijinal çözünürlüğe geri dönmek için Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Ekran Çözünürlüğü > Standart veya Yüksek yolunu izleyebilirsiniz.

Her iki telefon için de uzun bir sorun listesi dikkat çekiyor. Bu nedenle, herhangi bir işlem yapmadan önce şirketin sağladığı talimatları dikkatlice okumanız önemlidir. Ayrıca, hala telefonda bulunan önemli verilerinizi yedeklemeniz önerilir, çünkü her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz.