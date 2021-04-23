Kripto Para Düzenlemesi Yolda: Cumhurbaşkanı Danışmanı Duyurdu

Türkiye'de kripto para düzenlemesi resmen geliyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'in televizyon programında yaptığı açıklama, Türkiye'deki kripto paraların düzenlemeye tabi tutulacağını gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem tarafından yapılan açıklamalara göre, Türkiye'de kripto para düzenlemesi çok kısa zamanda yapılacak. Merkez Bankası, MASAK, SPK'nın birlikte oluşturacağı kurallar çok yakın zamanda duyurulacak.

"Merkez Bankası'nın yaptığı ön düzenleme. Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. Belli denetim ve güvence vermeye yönelik olması gerekiyor. Platformlarla ilgili düzenleme yapılması lazım" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, kripto para yatırımlarını güvence altına almak istediklerini belirtti:

"Merkez Bankası, (kriptonun) para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı kurumlardan para transferinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız MASAK, SPK, Merkez Bankası gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. Reform programımızda da var. Çalışmalar bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir."

Türkiye'de kripto para düzenlemesi resmen geliyor

Kripto paraların gerçek bir para değerine karşılık gelmediğini, sadece değerleme olduğunu dile getiren Başdanışman Ertem, "Bunlar bir para değil. Daha doğrusu bir değerleme. Bilgisayar üzerinde üretilmiş. Tasarruf sistemi diyebilir miyiz, hukuki bir sistemi yok. Dijital para ve kripto paralar ayrı ayrı sistemler" dedi.

Geçtiğimiz günlerden bu yana kripto para borsasını sallayan THODEX vurgunu hakkında da açıklama yapan Ertem, mağdurların şimdilik paralarına erişemeyeceğini söyledi. Sadece kripto para cüzdan şifresini bilen yatırımcılar THODEX'de bulunan paralarını çekebilir.

"THODEX'e yatırılan paraların devlet güvencesi yok. Şifreler yatıranların elindeyse, cüzdanlarına ulaşmaları konusunda sorun yaşamazlar. Şifreler kripto paracıların elindeyse yatırımları konusunda endişe etmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer ise, 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığına ilişkin iddialara yapmış olduğu yazılı açıklama ile yanıt verdi. Özer, birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yapacağını, adli makamlarla iş birliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağını aktardı.

Özer yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır" sözlerini kullandı.