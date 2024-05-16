Google’ın Canlı Altyazı Yenilikleri: Emojiler ile Duygusal Yoğunluk Sağlanacak!

Google’ın 2019 yılında çıkan canlı altyazı özelliği, telefondan çıkan her türlü sesli konuşmanın altyazısını oluşturuyor. Google’da bu özelliği daha kullanışlı hale getirecek birçok güncelleme üzerinde çalışıyor.

Bir incelemeci ise Android System Intelligence uygulamasında canlı altyazı ile ilgili çeşitli yeniliklerin ve özelliklerin yakında güncellemeyle sunulacağını ortaya çıkardı.

Canlı Altyazı’nın Yeni Özellikleri Neler Olacak?

Google’ın canlı altyazı özelliği yakında transkriptte emoji simgeleri içerecek ve emoji simgesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçmenizi sağlayacak. Ayrıca, konuşmalarda duygusal ifadeleri vurgulayacak ve transkripsiyonda duygusal ifadeleri göstereceksiniz.

Ek olarak duygusal etiketleri gösterecek ve bunları transkripte dahil edebileceksiniz. Bunun yanında kelime süresi efektini gösterebilir ve kelime süresi efektini transkripsiyona ekleyebilirsiniz.

Bu değişiklikler incelendiğinde kullanıcılara altyazıları ve transkriptleri için daha fazla özelleştirme imkanı sunacağı görünüyor. Gelmesi beklenen bu özellikler Google Pixel'in harici birçok cihazda da kullanılabilen Android System Intelligence uygulamasının tam sürümünde de bulunuyor.