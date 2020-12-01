COVID-19’u Atlatanların Koronavirüsten Korunma Süresi Açıklandı

COVID-19’u atlatanların koronavirüsten korunma süresi belli oldu. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

COVID-19’u Atalatanlar İçin Koronavirüsten Korunma Süresi Ne Kadar?

Yeni tip koronavirüsü atlatanlar ikinci hatta üçüncü kez hastalığa yakalanabiliyor. Peki, yeni tip koronavirüsü atlatan insanların bu hastalıktan korunma süresi ne kadar? Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, COVID-19’u atlatanların koronavirüsten korunma süresi ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Burada tabii ki kişisel farklılıklar önemli. Kişilerin geliştirmiş olduğu antikor cevabı ve bunun süresi önemli. Şu an için 3 ay ila 6 ay arasında; geçirdikten sonra antikorların koruyucu olduklarını dair çalışmalar var. Covid-19’u geçiren bir kişi teorik olarak 3 ay kadar bu hastalıktan korunabilir. Ama bu, 'Covid-19’u geçirdiniz ve siz artık rahatça gezebilirsiniz' anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Kayıpmaz, “Eğer siz yine her zaman söylediğimiz o kurallara riayet ederseniz yeniden bir virüsle karşılaşma olasılığınızı en aza indirirsiniz. Doğal olarak 2’nci kez karşılaşsanız dahi düşük miktarlı bir virüsle; vücudunuzda antikorlar virüsle mücadele edecek şekilde hazır bir halde durur. Ama 3 ay geçtikten sonra vücudunuzda yeterli bir antikor oluşmamışsa yeniden hastalığa yakalanabilirsiniz, eğer tedbirsiniz davranırsanız” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Hatta bu sürenin bazı çalışmalarda 45 güne kadar inebildiği düşünülüyor. Ama şuanda esas olarak uluslararası kuruluşlar da biz de 3 aylık süreyi esas alıyoruz. Yani Covid-19’u geçirdikten sonra teorik olarak 3 ay kadar süreyle bağışıklık sisteminin aktif bir şekilde devam ettiğini ön görüyoruz."

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 30 Kasım’dan itibaren toplam hasta sayısı 494.351 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 13.558’e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 400.242 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 5.011 olduğu belirtildi.