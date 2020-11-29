29 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu, 29 Kasım Vaka Sayısı Kaç?

29 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. 29 Kasım vaka sayısı kaç oldu? 29 Kasım Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

29 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 168.212 test yapıldığı paylaşıldı. 29.281 yeni vaka olduğu ve 6.439 hasta olduğu duyuruldu. Bugün 185 kişi hayatını kaybetti ve 4.015 kişi iyileşti.

29 Kasım Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

29 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 494.351 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13.558'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 5.011 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 400.242 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: