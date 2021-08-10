Kripto Para Dolandırıcılığı Yaygınlaşmaya Devam Ediyor!

Siber güvenlik araştırmalarına göre kripto para dolandırıcılığı giderek daha yaygın hale geliyor. Kripto para birimlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar, son 8 ayda %192 oranında attı. Kripto para piyasasındaki hareketlilik, bilgisayar korsanlarını da hareket ettirdi.

Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, kripto para piyasasında yaygınlaşan dolandırıcılığa karşı şirketlerin ve kullanıcıların alabileceği önlemleri 6 farklı adımda sıraladı.

Kripto Para Dolandırıcılığında Genellikle E-Posta Kullanılıyor

Bilgisayar korsanları, geçmişte finansal bilgileri ele geçirmek için finansal kurumları taklit ederdi. Bu yöntem bugün de devam ediyor. Siber saldırganların son zamanlarda dijital cüzdanları taklit ederek kurbanları kripto para satın almaya, sahte hayır kurumlarına bağış yapmaya ve kripto para birimini kullanarak sahte faturalar ödemeye ikna etmek için e-postaları kullandığı belirtiliyor.

Gürsen Tursun'a göre bu e-postalar çoğunlukla "acil olarak", "fatura için son gün" ve "hayır bağışı" gibi ifadeleri içeriyor. BEC (Business E-mail Compromise) saldırılarından korunmak için alınabilecek birkaç etkili önlem de bulunuyor.

Kripto Para Dolandırıcılarından Korunmak İçin Neler Yapılmalı?