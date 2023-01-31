Kullanıcıları Dolandıran 3 Yeni Uygulama Tespit Edildi

İnternette bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa muhtemelen öyledir demek zorunda olmamalıyız ancak yeni bir rapor öyle olduğunu gösteriyor. Antivirüs yazılımı üreticisi Doctor Web'in mobil cihazlardaki virüs faaliyetlerine ilişkin incelemesine göre yeni bir tür dolandırıcılık uygulaması Google Play'i kasıp kavuruyor.

Söz konusu Android uygulamaları, kullanıcıların görevleri tamamlayarak para kazanabileceğini iddia ediyor ancak ödülleri toplamak neredeyse imkânsız.

Bleeping Computer tarafından belirtildiği üzere raporda bahsi geçen üç uygulama toplamda 20 milyondan fazla indirilmiş durumda. Lucky Step-Walking Tracker 10 milyondan fazla indirilirken, WalkingJoy ve Lucky Habit uygulamalarının her biri 5 milyondan fazla indirilmiş.

Her 3 uygulama da belirli bir mesafeyi yürümek veya sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek gibi belirli görevleri yerine getirmeleri karşılığında kullanıcıları sanal para ("bilet" veya "jeton") ile ödüllendiriyor. Elbette aynı ödülleri reklam izleyerek de kazanabiliyorsunuz.

Uygulamalar Dolandırmakla Kalmıyor, Telefonunuzu Virüslere Açık Hale Getiriyor

Doctor Web virüs raporunda belirtilene göre kullanıcıların "kazandıklarını" geri alma sürecini başlatmak için önemli sayıda ödül toplaması gerekiyor. Bunu yapabildikleri takdirde uygulamalar ek olarak düzinelerce reklam videosu izlemelerini talep ediyor. Daha sonra para çekme işlemini 'hızlandırmak' için birkaç düzine reklam daha izlemeleri öneriliyor. Üstelik tüm bunlara rağmen uygulamalar herhangi bir ödeme gerçekleştirmiyor ve cihazınızı sahip olduğu izinler sayesinde virüslere açık hâle getiriyor.

Bu dolandırıcılık, Google Play'de geçmişte yer alan daha büyük dolandırıcılıklar kadar büyük değil. Yine de en zararsız görünen uygulamayı bile indirmeden önce iki kez düşünmek için bir hatırlatma görevi görüyor.

Uygulamalar geçtiğimiz gün itibariyle Google Play'de mevcut durumdaydı ancak yakında mağazadan kaldırılmaları bekleniyor. Uygulamalar mağazadan kaldırılmış olsalar bile telefonunuzda yüklü kalmakta bu nedenle daha önce yüklediyseniz derhâl silmeniz öneriliyor.