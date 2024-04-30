Şaka Gibi Ama Gerçek: Erling Haaland, Clash of Clans'a Ekleniyor!

Manchester City'nin dünyaca ünlü forveti Erling Haaland bu hafta Clash of Clans'ta oynanabilir bir video oyunu karakteri hâline geliyor.

Bu aynı zamanda Clash of Clans tarihinde bir ilk çünkü oyuna ilk kez gerçek bir kişi ekleniyor ve Haaland, bir ay sürecek futbol temalı sezonluk etkinlik sırasında Barbar Kral karakterini canlandıracak.

Clash of Clans oyuncuları Norveçli forveti işe alabilecek veya köyünü basıp mahvedebilecek. Yani gerçek hayatta Haaland'ı ve oynadığı takımı sevmiyorsanız bu etkinlik tam size göre olabilir.

Haaland, İş Birliği İçin Supercell'e Ulaştı

Haaland 10 yıldan uzun bir süredir Clash of Clans oynuyor ve popüler mobil oyunun arkasındaki Finlandiyalı oyun geliştiricileri Supercell'e ortak bir proje üzerinde çalışmak için kendisinin ulaştığı belirtiliyor. Elbette Supercell bu isteğe kayıtsız kalmayıp Haaland'ı oyuna eklemeye karar veriyor.

Clash of Clans Genel Müdürü Stuart McGaw, "Erling Haaland'ın oyunumuzun hayranı olduğunu ve bizimle ortaklık kurmak istediğini duyduğumuzda gerçekten rüyada olduğumuzu düşündük." ifadelerini kullandı. Haaland ise "Uzun zamandır oyunun büyük bir hayranıyım ve oyun hakkında her şeyi biliyorum, bu yüzden oyun içi bir karakter olarak yer alacak olmak harika." dedi.

Özel Haaland sezonu yarın başlayıp 31 Mayıs'a kadar devam edecek ve savaş alanında Haaland'ı alt ederseniz ek ödüller ve liderlik tablolarında yer edinebileceksiniz.

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