Apple Yeni Beats Solo Buds Kulaklığını Tanıttı: Pil Ömrü Dikkat Çekiyor!

Apple bugün yeni Beats Solo Buds kulaklığını tanıttı. Yeni Beats Solo Buds, 18 saatlik etkileyici pil ömrü ve kablosuz tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yeni Beats Solo Buds, aktif gürültü engelleme, otomatik oynatma/duraklatma ve şeffaflık modu gibi özelliklerden yoksun olsa da etkileyici bir dizi başka özellik sunuyor.

Beats Solo Buds Neler Sunuyor?

Kulak içi tasarıma sahip Beats Solo Buds, dört kulak ucu boyutuyla (XS, S, M ve L) geliyor ve "pasif gürültü yalıtımı" sunuyor. İçinde hem iOS hem de Android'de tek dokunuşla eşleştirme sağlayan özel bir Beats çipi bulunuyor. Ayrıca Apple'ın Find My ağı ve Google'ın Find My Device ağı ile entegrasyon da mevcut.

Her Beats Solo Buds kulaklığında müzik işlevlerini kontrol etmek, aramaları yanıtlamak ve Siri'yi etkinleştirmek için kullanabileceğiniz bir 'b' tuşu bulunuyor. Diğer Beats kulaklıklar ve AirPods'larda olduğu gibi 'b' tuşunun işlevi Ayarlar uygulamasından özelleştirilebilir.

Yeni Beats Solo Buds'ın duyurulduğu basın açıklaması ise şu şekilde:

"Her kulaklık, frekans eğrisi boyunca mikro distorsiyonları en aza indirmek için tasarlanmış çift katmanlı dönüştürücülere sahiptir ve tavizsiz netlik ve ayrıntılarla yüksek kaliteli ses sağlar. Olağanüstü çağrı kalitesi sunan her bir kulaklık, gelişmiş bir gürültü öğrenme algoritması ile desteklenen özel tasarımlı bir mikrofonla donatılmıştır. Sektör lideri Bluetooth bağlantısı sayesinde daha az kesinti ile daha uzun menzilin keyfini çıkarın.

Yeni Beats Solo Buds'ın açık ara en etkileyici özelliği pil ömrü. Şirket kulaklıklardan 18 saate kadar pil ömrü bekleyebileceğimizi söylüyor. Yeni Beats Solo Buds Haziran ayında ABD başta olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle 79.99$'a satışa sunulacak.

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