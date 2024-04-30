Meta Uygulamaları Dezenformasyon ile Mücadalede Sınıfta Kaldı: AB Cezasını Kesecek!

Meta platformları olan Facebook ve Instagram, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde dezenformasyon ve aldatıcı reklamlarla mücadelede başarısız oldu.

Yaşanan başarısızlık sonucu Avrupa Komisyonu Salı günü yaptığı açıklamada, AB çevrimiçi içerik kurallarının ihlal edildiğinden şüphelendiği için Meta’ya bir soruşturma başlattığını söyledi.

Meta’ya Yönelik Soruşturmanın Nedeni ne?

AB soruşturmasının özellikle, gerçek medyayı klonlayan ve 2022'de Meta tarafından ifşa edilen Doppelganger adlı Rusya merkezli nüfuz operasyonu ağına odaklanacağını söyledi.

Ancak sadece bununla kalınmayacağını belirten AB dijital şefi Margrethe Vestager yaptığı diğer açıklamada, "Meta'nın denetiminin yetersiz olduğundan, reklamların ve içerik denetleme prosedürlerinin şeffaflığından yoksun olduğundan şüpheleniyoruz." dedi.

Avrupa Birliği'nde aylık 250 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan Meta ise, risk azaltma sürecini savundu ve kendisine bağlı on binlerce bağlantının engellediğini söyledi.

Komisyon buna karşın, Meta'nın AB'de aldatıcı reklamların, dezenformasyon kampanyalarının ve koordineli orijinal olmayan davranışların yayılmasıyla ilgili DSA yükümlülüklerine uymadığını belirtti.

Ayrıca, Meta'nın endişeleri ve şüpheleri gidermek için alınan iyileştirici güvenlik önlemleri hakkında AB'yi bilgilendirmek için beş iş günü bulunuyor.