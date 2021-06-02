Kuşlar, El Çabukluğu Numaralarına Kanmadı!

Sihirbazlar tarafından sıkça başvurulan el çabukluğu numaraları bu kez insanlara değil kuşlara gösterildi ancak kuşlar sihirbazların beklediğinin aksi yönünde hareket ederek kendisine gösterilen numaradan etkilenmedi.

Aile üyelerinizi veya arkadaşlarınızı basit sihirbazlık numaraları ile şaşırtabilirsiniz. Bu, birçok insanın eğlenceli zaman geçirmek için çoğu zaman başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor. Araştırmacılar ise bu numaralı hayvanlar ile insanlar arasındaki algı farklılıklarını incelemek için kullandı.

Yeni bir çalışma, alakargaların bu tür numaralara karşı insanlardan çok daha dikkatli olduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle bu kuşlar söz konusu numaralardan insanlar gibi etkilenmiyor.

Alakargalar ve diğer büyük beyinli kuşlar, yiyecekleri gagalarında gizlemek için bu tür yöntemlere benzer tekniklere sık sık başvurur. Araştırmacılar ise bu kuşların insanların diğer insanları büyülemek için sık sık kullandığı yöntemlere nasıl tepki vereceklerini görmek için onlara bir sunum yaptı. Seyirci insan değil de kuş olduğunda numaraları kullanan kişiler o kadar da başarılı olamadı.

Kuşlar, El Çabukluğu Numaralarından Etkilenmedi

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesinden Psikolog Elias Garcia-Pelegrin, The Academic Times'a yapmış olduğu açıklamada bir sihir numarasının insanlar üzerinde işe yaramasının nedeninin insanların beklentisinin çok aksi yönünde sonuçlanmasından kaynaklandığını söyledi. Garcia-Pelegrin, hayvanların bu tür numaralardan beklentisinin de insanlar gibi olup olmadığını görmek için bu yöntemleri kullanmanın ilginç olabileceğini ileri sürdü.

Alakargaların tercih yapabilmesi için onlara çalışma öncesinde solucanın tutulduğu eli gagalayacak şekilde eğildi. Çalışma kapsamında 6 alarkarga ve 80 insana alakargaların besin kaynaklarından biri olan solucanın bir elden diğer ele geçirilmesini içeren çeşitli numaralar gösterildi. Kuşlardan da insanlardan da solucanın nereye gittiğini tahmin etmeleri istendi.

İki katılımcı gruba da üç yöntem gösterildi. Bunlardan ilki, solucanın hareket etmemesine rağmen hareket etmiş gibi düşünmesini sağlamaktan geçti. İkinci yöntem eskiden çok yaygın olarak kullanılan yok etme yöntemiydi. Üçüncü yöntemin arkasında ise gerçekten el çabukluğu gerektiren hızlı geçiş yöntemi vardı.

İnsanlardan oluşan katılımcıların büyük bir kısmı yöntemlerin hiçbirinde doğru tahminde bulunamadı ancak kuşlar sadece oldukça pratiklik gerektiren üçüncü yöntemde kandırılabildi.