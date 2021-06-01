İlk Kez Bir İnsanda H10N3 Kuş Gribi Tespit Edildi

Çin'de bir kişide H10N3 kuş gribi ortaya çıktı. Peki, kuş gribinin belirtileri neler? Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, kuş gribi vakasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

H10N3 Kuş Gribi Bir İnsanda Görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki kişide kuş gribinin H10N3 türünün tespit edildiği duyuruldu. Aktarılan bilgilere göre dünyada ilk kez bir insanda H10N3 türü görüldü.

41 yaşındaki kişide ilk olarak 23 Nisan tarihinde ateş ve diğer semptomlar meydana geldi. Kişi, sağlık sorunları yaşayınca 28 Nisan tarihinde hastaneye başvurdu. Hastaya gerekli testlerin yapılmasının ardından kuş gribi teşhisi kondu. Bunun üzerine çok sayıda insan salgın ihtimali nedeni ile endişelenmeye başladı.

Çinli sağlık yetkilileri, H10N3 türünün insan insana bulaştığına dair herhangi bir kanıt olmadığını açıkladı. Virüsün kuş kökenli olduğunu belirten yetkililer, insanları etkili bir biçimde enfekte etme yeteneğine sahip olmadığını söyledi. H10N3 türünün geniş çaplı yayılma riskinin son derece düşük olduğu belirtildi.

Wuhan Üniversitesinde görevli Yang Zhanqiu, kuş gribi olarak da bilinen Influenza A virüsünün bir alt tipi olan H10N3 ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. H10N3 türünün normalde yabani kuşlar ve kümes hayvanları için öldürücü olduğunu belirten Zhanqiu, bu türün hayvanlar arasında tıpkı grip ve COVID-19 gibi solunum damlacıklar yoluyla yayılabileceğini ifade etti.

Aktarılan bilgilere göre H10N3 virüsüne yakalanan kişinin nasıl enfekte olduğu henüz bilinmiyor fakat kümes hayvanları ile doğrudan temas ile bulaştığı tahmin ediliyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamad,a Rusya'nın güney bölgesinde yer alan bir kümes hayvanı çiftliğinde çalışan 7 kişide avian influenzanın A H5N8 türüne rastlandığını duyurmuştu.

Kuş Gribi Belirtileri Neler?

Kuluçka süresi birkaç saat ile birkaç gün arasında değişebilen avian influenza belirtileri arasında öksürük, ateş, solunum güçlüğü görülebiliyor. Bazı hastaların hayatını kaybetmesine neden olabilen virüsün belirtilerinin tamamı şu şekilde: