BM Uyardı: Kuzey Kore Nükleer Reaktörü Yeniden Aktifleştirildi

Kuzey Kore nükleer reaktörü BM'nin radarında. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından oluşturulan yeni bir rapor, plütonyum üretimi için kullanılan Kuzey Kore nükleer reaktörünün aktif olduğunu söylüyor.

Birleşmiş Milletler'in nükleer gözlemcisine göre, Kuzey Kore nükleer silahlar için plütonyum üretebilen bir elektrik santralindeki operasyonları yeniden başlattı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Temmuz ayında gözlemlenen soğutma suyunun deşarjı gibi ipuçlarının santralin aktif olduğunu gösterdiğini söyledi. IAEA, Aralık 2018'den bu yana böyle bir kanıtın olmadığını hatırlattı.

IAEA, Pyongyang'ın nükleer programıyla ilgili yıllık bir raporda yayınlanan bulguların derinden rahatsız edici ve ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Raporda, Kuzey Kore'ye resmi kısaltması olan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne atıfta bulunarak, "Kuzey Kore'nin nükleer programının devam etmesi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir ve derinden üzüntü vericidir." denildi.

IAEA, elektrik santralin hemen yakınında bulunan radyokimyasal laboratuvarda da Şubat ortasından Temmuz başına kadar faaliyet belirtileri olduğunu söyledi. Santral, nükleer yakıt yapmak için kullanılıyor ve radyokimyasal laboratuvar, santralden çıkan yakıt çubuklarını teorik olarak nükleer silah üretiminde kullanılabilen plütonyuma yeniden işlemek için kullanılıyor.

Hem tesis hem de laboratuvar, Kuzey Kore'nin en iyi bilinen nükleer kompleksi Yongbyon'da bulunuyor.

Kuzey Kore nükleer reaktörü BM'nin radarında

IAEA ve diğer bağımsız analistler, daha önce radyokimyasal laboratuvarda gözlemlenen aktivite hakkında rapor vermiş ve bunun nükleer yakıtı, nükleer silahlar için plütonyuma dönüştürme kampanyasının bir parçası olabileceğine inandıklarını söylemişlerdi.

IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, laboratuvardaki faaliyet süresinin "yeniden işleme için gereken süre ile" tutarlı olduğunu söyledi. Ancak Grossi, yeniden işlemenin gerçekleştiğini doğrulamanın mümkün olmadığını da ekledi. IAEA müfettişleri 2009 yılında Kuzey Kore'den atıldı ve ajans ülkenin nükleer tesislerini uzaktan izlemek zorunda bırakıldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze faaliyetlerini ABD ile yakın iş birliği altında sürekli olarak gözlemlediğini söyledi. Yeniden işleme kampanyasının sürmekte olduğu gerçeği, muhtemelen Kuzey Kore'nin yeniden işlenmek üzere nükleer yakıt ürettiğini gösteriyor. Bu yakıtın birkaç yıllık mı yoksa yakın zamanda ve gizlice mi üretildiği belirsizliğini koruyor.