Dünyanın En Büyük Nükleer Patlamasının Gizli Görüntüleri Yayınlandı

Rusya'dan en büyük nükleer patlamanın gizli görüntüleri geldi. Gizliliği kaldırılmış Rus belgeseli, şimdiye kadarki en büyük hidrojen bombası patlamasını gösteriyor. Çar Bombası, Hiroşima bombasının 3.000 katından daha fazla güce sahip, şimdiye kadar yapılmış ve test edilmiş en güçlü nükleer silahtı.

Rusya, dünyanın en büyük nükleer patlamasının veya daha spesifik olmak gerekirse, Sovyetler Birliği'nin "Çar Bombası"nın görüntülerindeki gizliliği kaldırdı. Bu hidrojen bombası, 50 milyon ton konvansiyonel patlayıcının gücünü taşıyordu.

30 Ekim 1961'de Kuzey Kutup Dairesi üzerindeki Novaya Zemlya takımadaları üzerinde patlatılan hidrojen bombasının görüntüleri, yaklaşık 60 yıldır gizleniyordu. Video kaydı, patlamadan sonra yükselen devasa bir ateş topunu ve 60 km yüksekliğindeki mantar bulutunu gösteriyor.

Rusya'dan en büyük nükleer patlamanın gizli görüntüleri geldi

Rusya tarafından gizliliği kaldırılan belgesel, Rus devlet nükleer ajansı Rosatom tarafından Rus atom endüstrisinin 75. yıldönümü anısına yayınlandı.

"Çar Bombası" olarak bilinen devasa nükleer tehlike, Sovyetler Birliği tarafından ABD ile nükleer silahlanma yarışı sırasında 1956 ve 1961 yılları arasında geliştirilmişti. Şu anda bilinen en büyük hidrojen bombası ve Hiroşima'ya düşen silahtan 3300 kat daha yıkıcı olduğu iddia ediliyor.

Video, bir dizi farklı açı ve mesafeden devasa patlamayı gösterirken, cihazın yapımında yürütülen çalışmaların bir kısmını da ortaya koyuyor.

Belgeselde yer verilen açıklamada, "Olağanüstü güçlü bir hidrojen yükünün test edilmesi, Sovyetler Birliği'nin 50 megaton, 100 megaton ve daha fazla güce sahip bir termo-nükleer silaha sahip olduğunu doğruladı" ifadeleri kullanıldı.

Bombanın, uçağın patlamadan önce yeterince uzaklaşmasını sağlamak için devasa bir paraşütle atıldığı da söyleniyor. Çar Bombası yerden 4 km yükseklikte patlatıldı ve patlama 35 km yarıçap içindeki her şeyi tamamen yok etti.

Patlama daha da yayılarak 55 km uzaklıktaki Severny adlı askeri kasabadaki tüm binaları yerle bir etti ve 900 km uzalıktaki pencerelerin kırıldığı bildirildi. Mantar bulutu ise Everest Dağı'nın yedi katı yükseldi.

Çar Bombası'nın korkunç gücüne rağmen ABD'li analistler bunun hile olduğunu iddia ediyor. Uzmanlara göre gerçek etkisi jeopolitikti. Nükleer maddenin İskandinavya'ya yayılmasının ardından, ABD ve Sovyet Rusya arasında nükleer denemeleri yasaklayan bir anlaşma imzalandı.