KYK, 2024 Yurt Başvuru Sonuçlarını Açıkladı! KYK Yurt Başvuru Sonuçları Nereden Kontrol Edilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Yurt ve kira fiyatlarının her geçen gün arttığı ülkemizde öğrencilerin aklında ise tek bir soru var. "KYK yurt başvuru sonuçları nereden kontrol edilir?". Biz de bu yazımızda bu konuda size yardımcı olacağız. İşte detaylar!

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Nereden Kontrol Edilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Her sene olduğu gibi bu sene de asıl ve yedek liste şeklinde açıklanan sonuçlar milyonlarca öğrenciyi kalacak yer arama derdinden kurtarırken, çok daha fazlasını fahiş fiyatlara rağmen kiralık ev ve yurt bulmaya itti.

Peki KYK yurt başvuru sonuçları nereden kontrol edilir?

KYK yurt başvuru sonuçlarını kontrol etmek için buraya tıklayarak e-Devlet sitesine gidin.

Kimlik bilgileriniz ve şifreniz ile e-Devlet'e giriş yapın

Daha sonra arama kısmına "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazın.

Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama sayfasında sonucunuzu göreceksiniz.

KYK yurt kayıt işlemleri için ise son gün 7 Eylül olarak belirlendi. Yurtta kalmaya hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23:59 ’a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Hatırlatmakta yarar var ki yedek listede olmanız durumunda 7 Eylül tarihini bekleyebilirsiniz.

Bu sayede kayıt yaptırmayan öğrenciler olursa sıra size daha çabuk gelebilir. Yine yedek listesinde çok alt sıralarda değilseniz Gençlik ve Spor Bakanlığı misafirhaneleri gibi geçici çözümler sıra size gelene kadar barınma ihtiyacınızı çözüm olabilir.