La Casa De Papel 5. Sezon Fragmanı Yayımlandı

La Casa De Papel 5. sezon fragmanı paylaşıldı. YouTube üzerinden yayımlanan fragmanda yeni sezonun ilk beş bölümüne ait sahneler yer alıyor. Peki, La Casa De Papel'in yeni sezonu ne zaman yayımlanacak? Dizinin yeni fragmanı, yayın tarihi ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

La Casa De Papel 5. Sezon Fragmanı Neler Sunuyor?

Dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen La Casa De Papel 5. sezon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Netflix, YouTube isimli video paylaşım platformu üzerinden yeni sezon ile ilgili fragman paylaştı.

Netflix Türkiye tarafından paylaşılan fragman, kısa süre içreisinde yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. 330 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaşan video, 13 bin beğeni aldı. 1200'den fazla yorumun yapıldığı videoda yeni sezonun ilk beş bölümüne ait sahneler bulunuyor.

Yayımlanan videonun açıklama kısmında yer alan "Bu planda teslim olmak yok" ifadesi dikkat çekiyor. Beşinci sezona ait fragman, kısa sürede YouTube trend listesinin ikinci sırasına yerleşti. 1 dakika 52 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

La Casa De Papel Oyuncuları

Pedro Alonso (Berlin)

Úrsula Corberó (Tokyo)

Álvaro Morte (The Professor)

Itziar Ituño (Lisbon)

Esther Acebo (Stockholm)

Miguel Herrán (Rio)

Darko Peric (Helsinki)

Jaime Lorente (Denver)

Hovik Keuchkerian (Bogotá)

Rodrigo de la Serna (Palermo)

Enrique Arce (Arturo)

Fernando Soto (Angel)

Rocco Narva (Suarez)

Kiti Manver (Marivi Fuentes)

La Casa De Papel 5. Sezon Yayın Tarihi

Tüm dünyada çok popüler bir dizi olan La Casa De Papel'in yeni sezonu iki ayrı kısımdan oluşacak. 5 bölümden oluşacak ilk bölüm, 3 Eylül tarihinde Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyiciler ile buluşacak. Yeni sezonun ikinci kısmı ise 3 Aralık tarihinde yayımlanacak.

Profesör lakabı ile bilinen Sergio Marquina, İspanya Kraliyet Darphanesi’ni soymak için sekiz kişilik bir ekip kurar. Dünya genelinde büyük bir başarı elde eden yapımda profesör ile ekibinin maceralarına tanık oluyoruz. Dizinin tüm sezonlarını popüler dijital yayın servisi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.