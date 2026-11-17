Lava, Probuds Xplore 13 kablosuz kulaklığını tanıttı. Bütçe dostu bir kulaklık arayışında olanlara hitap eden model, 10 dakikalık şarjla 1,5 saat müzik dinleme süresi sağlıyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi ise onlarca saati buluyor. Telefonla görüşenler için de önemli bir özelliğe sahip.

Lava Probuds Xplore 13'ün Özellikleri Neler?

Özellik Lava Probuds Xplore 13 Sürücü 13 mm Ses frekans aralığı 100Hz - 10.000Hz Sinyal-gürültü oranı 60 dB üzeri Çevresel gürültü azaltma Mevcut Bluetooth 5.4 Bağlantı mesafesi 10 metre Kulaklık bataryası 35 mAh (her biri) Şarj kutusu bataryası 350 mAh Tek şarjla kullanım 5 saate kadar Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım 30 saate kadar Hızlı şarj 10 dakikada 1,5 saat kullanım Suya dayanıklılık IPX5 Ağırlık 50 gram Renkler Siyah ve beyaz

Lava Probuds Xplore 13 Nasıl Bir Ses Deneyimi Sunuyor?

Probuds Xplore 13, ses için 13 mm sürücüler kullanıyor. Bunlar kulaklığın içindeki küçük hoparlör birimleri. Ayrıca 100Hz ile 10.000Hz arasındaki ses frekanslarını destekliyor. 60 dB'nin üzerinde sinyal-gürültü oranına sahip. Elbette ki sürücü boyutu ses kalitesini tek başına belirlemiyor ancak seslerin daha güçlü gelmesi için önemli bir katkısı var. Giriş seviyesi çoğu kulaklığa göre etkili ses verebilir.

Lava Probuds Xplore 13 Gürültü Engelliyor mu?

Kulaklık, Lava'nın "Intelligent Noise Cancellation (INC)" adını verdiği özellikle geliyor. Bu, telefon görüşmelerinde çevredeki sesleri azaltarak karşı tarafa sesinizin anlaşılır bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Dikkat çekmekte fayda var: Bu özellik, aktif gürültü engelleme (ANC) ile aynı işi yapmıyor. ANC, otobüs veya klima gibi dış sesleri daha az duymanızı sağlıyor. INC ise mikrofonun aldığı sesi temizlemeye odaklanıyor. Yani bu özelliğin faydasını sadece sesli görüşmeler yaparken görüyorsunuz.

Lava Probuds Xplore 13 Kaç Saat Pil Ömrü Sunuyor?

Her kulaklık 35 mAh batarya kapasitesine sahip. Tek şarjla 5 saate kadar müzik dinlemek mümkün. 350 mAh batarya kapasitesine sahip şarj kutusu da toplam kullanım süresini 30 saate çıkarıyor. 10 dakikalık şarjla 1,5 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Kulaklıkların tamamen dolması 30 dakika, şarj kutusunun dolması ise 70 dakika sürüyor.

Lava Probuds Xplore 13, Suya Dayanıklılık Sağlıyor mu?

Cihaz, IPX5 sertifikasına sahip. Bu, kulaklıkların farklı yönlerden gelen su sıçramalarına karşı korumalı olduğuna işaret ediyor. Bu sertifikaya göre spor sırasında terleme ve hafif yağmur konusunda sorun yaşama olasılığı düşük. Fakat havuzda veya duşta kullanmak için uygun değiller.

Lava Probuds Xplore 13'ün Fiyatı Ne Kadar?

Lava, Probuds Xplore 13'ü 969 rupi fiyatla sunuyor. Bu da güncel kurla 522 TL'ye denk geliyor. Tabii, bu nihai Türkiye fiyatını yansıtmıyor. Türkiye'de olası bir satışta ürünün Türkiye'ye getirilmesi, dağıtımı ve vergiler sonucunda 900-1000 TL civarında bir fiyata sahip olabilir.

Lava Probuds Xplore 13 Türkiye'de Satılacak mı?

Lava Probuds Xplore 13'ün Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil fakat markanın şu an Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürütmediğini belirtmek gerek. Bu da en azından şimdilik yeni kulaklığın Türkiye'ye "doğrudan" gelme olasılığının düşük olduğunu gösteriyor. Ancak uygun maliyetli olması dolayısıyla bir ithalatçı firma tarafından getirilmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Probuds Xplore 13'ün hızlı şarj desteğinin günlük kullanımda epey işe yarayacağını düşünüyorum. Eğer önceden şarj etmeyi unutursanız sadece 10 dakika şarja takmak bile size 1,5 saat müzik dinleme imkânı verecektir. Gün içinde sık sık kısa süreli kullanımlar yapanlar için bu özellik, toplam 30 saatlik pil ömründen bile daha kullanışlı olabilir.

Telefon görüşmelerinde arka plan seslerinin azaltılması da avantaj. Ama otobüste müzik dinlerken motor sesini duymamak istiyorsanız bu model muhtemelen aradığınız kulaklık olmayacaktır. Öyle ki ANC bulunmadığı için dış sesleri aktif olarak engelleyemiyor.