Lenovo Legion Y90 Resmi Tanıtım Videosu Yayınlandı

Oyuncu telefonları ile ön plana çıkan Lenovo, yeni Legion Y90 modelini yayınladığı tanıtım videosuyla tanıttı. İlginç tasarımlarıyla adından söz ettiren şirket, Legion Y90 modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Lenovo Legion Y90 hakkında merak edilenlere bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Lenovo Legion Y90 Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Lenovo, en yeni oyuncu akıllı telefonunu kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Legion Y90'ın 1 Ocak 2022'de tanıtılması bekleniyordu ancak açıklanmayan aksaklıklar nedeniyle tanıtım tarihi bugüne ertelenmişti. Çinli teknoloji devi cihazın tasarımını gözler önüne seren bir video yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Çift arka kamerayla gelecek olan cihaz, herhangi bir çentik barındırmayacak. Oyunculara yönelik geliştirilen cihazın oyun deneyimini baltalamaması adına selfie kamerasını üst kısımdaki çerçeveye yerleştirmeyi tercih etmiş. Lenovo Legion Y90'ın arka kısmında, geniş bir havalandırma çıkışı yer alıyor. Oyuncuların olmazsa olmazı RGB aydınlatmalar da cihazda yerini almış.

Y90 hızlı şarj desteğine ile geliyor. Cİhaz geçtiğimiz ay resmi olarak açıklandığı üzere 144 Hz yenileme hızı ve HDR desteğine sahip olacak. 6.92 inç Samsung E4 AMOLED ekran ile de bunu taçlandıracak. ZUI arayüzü ile çalışacak olan cihaz, oyun deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Henüz yeni Legion Y90 modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği belirsizliğini sürdürüyor.

Konu hakkında daha fazla detay geldikçe sizlere tamindir.com üzerinden paylaşıyor olacağız. Peki siz Lenovo'nun en yeni oyuncu telefonu Legion Y90 hakkında ne düşünüyorsunuz? Tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.