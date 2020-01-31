Liftoff: Drone Racing, PS4 ve Xbox One için de Geliyor

Liftoff: Drone Racing, PC sonrasında PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulacak. Astragon Entertainment ve LuGus Studios, oyunun konsollar için bu yıl içerisinde çıkacağını duyurdular.

PC için 2018 yılının Eylül ayında satışa sunulmuş olan Liftoff: Drone Racing, yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Bu haliyle Alman yayıncıyı LuGus Studios ile iş birliği yaparak oyunu PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına da taşımaya teşvik etmişti.

Günümüzdeki Drone yarışlarının benzerini evinizden çıkmadan deneyimlemek istiyorsanız, bu oyun sizin için ideal bir seçim olabilir. Aynı televizyonlarda izlediğiniz gibi diğer FPV (Birinci Kişi Görüş Alanı) pilotları ile yapacağınız hızlı tempolu yarışlar sizi bekleyecek. Oyunda özelleştirme sistemi de bulunuyor. Tercihinize göre sayısız lisanslı lens ve parçalar ile Drone aracınızı özelleştirebiliyorsunuz. Bunun sonucunda aracınızı daha etkili bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Liftoff: Drone Racing oyununda farklı modlar bulunuyor. Bu modlar deneyimli pilotlar için olduğu kadar yeni başlayanlar için alıştırma içerecek şekilde çeşitlilik gösteriyor. Ayrıca uçuş yardımı özelliği sayesinde kontrollere daha kolay alışmanız da sağlanıyor.

Astragon Entertainment ve LuGus Studios, oyunun PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına tamamıyla yeni özellikler ile geleceğini söylüyorlar ama henüz bu özelliklerin neler olduğuna dair bir detay verilmemiş. Ancak 27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan PAX East 2020 sırasında oynanabilir olacakmış. Merak ettiğimiz yeni özellikler muhtemelen bu etkinlik sırasında açıklanabilir.

Liftoff: Drone Racing için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.