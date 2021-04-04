Dev Şirket 15.000 Çalışanına Bir Hafta Ücretli İzin Verdi

ABD'li iş platformu LinkedIn'dan bir haftalık ücretli izin. Pandemi süresi boyunca tükenmişlik yaşayan çalışan sayısının arttığını gören LinkedIn, 15 binden fazla çalışanını bir haftalık izne çıkarıyor. Şirketin aldığı bu karar, diğer işverenleri de etkileyebilir.

Büyük şirketler Zoom yorgunluğu yaşayan çalışanlarına yardım etmenin yollarını bulmaya çalışırken, Microsoft'a bağlı LinkedIn platformu tüm çalışanlarına ücretli izin verdi. Şirket, tükenmişlikle mücadele etmek için önümüzdeki hafta çalışanlara ücretli izin sağlayacağını söyledi.

Geçtiğimiz gün yapılan açıklama kapsamında LinkedIn, 15.900 tam zamanlı çalışanına 5 Nisan'dan itibaren haftalık ücretli izin verecek. Bu süreçte küçük bir çekirdek grup işleri devam ettirecek ve tatillerini daha sonraki bir tarihe erteleyecekler.

LinkedIn CEO'su Teuila Hanson, çalışanların "enerjik" olmadığını gördükten sonra böyle bir karar aldıklarını söyledi. CEO Hanson, "Onlara gerçekten değerli bir şey verebileceğimizden emin olmak istedik ve şu anda en değerli olduğunu düşündüğümüz şey, toplu olarak uzaklaşma zamanıdır." dedi.

LinkedIn yöneticisi ayrıca kapanma sonrasında daha yüksek bir tempoyla çalışmanın mümkün olduğunu belirtti. Şirketin bu dönem içerisinde çalışanlarına özel sağlık koçu tutacağı da ifade edildi.

LinkedIn çalışanları, ofise döndüklerinde ise çalışma süresinin yüzde 50'si kadar esneklik elde edecekler. "Bir kapama işleminden sonra gerçekten güzel olan şey, tatilden dönmenize rağmen göz atmanız gereken bir dizi e-posta veya toplantı notunuzun olmaması." ifadelerini kullandı.

LinkedIn'dan bir haftalık ücretli izin

Tükenmişlik, beyaz yakalı çalışanları rahatsız eden önemli bir sorundur. 2018'de yürütülen bir anket, tam zamanlı çalışanların üçte ikisinin iş başında tükenmişlik yaşadığını ve bunun salgın sırasında daha da kötüleştiğini söylüyor. Uzaktan çalışanlar evde daha uzun saatler geçiriyor, bu da artan bir izolasyon ve yorgunluk hissine yol açıyor.

Linkedin gibi şirketlerin tükenmişlikle mücadele etme teşviki ise çalışanların verimsizliğini gidermeye odaklandı. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, tükenmişlik sendromunun işverenlere yalnızca sağlık hizmetleri konusunda yılda 120-190 milyar dolara mal oluyor.

Eylül ayında Google, tükenmişlikle başa çıkmak için çalışanlarına bir günlük izin vermişti. Facebook ise Şükran Günü döneminde çalışanlarına tatil yaptırmıştı. Ayrıca pek çok şirket, pandemiye bağlı stresle başa çıkmak için ruh sağlığı kaynaklarını genişletiyor veya çalışanlara özel koç ayarlıyor.