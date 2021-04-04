Twitter'da En Çok Kullanılan Emoji Belli Oldu!

Twitter'da en çok kullanılan emoji değişti. Peki, emojilerin dijital hayatımızın önemli bir kısmını kapladığı bugünlerde Twitter kullanıcıları sosyal medya uygulamasında en çok hangi emojileri tercih ediyor?

Twitter'da En Çok Kullanılan Emoji Nedir?

Emojilerin dünya çapında yaygılaşması oldukça kısa sürmüştü. İlk kullanılmaya başlandığı zamanlarda bugünkü hallerine göre çok daha sade ve çeşitsiz olsalar da dijital ortamdaki tüm kullanıcıların dikkatini üzerinde toplamıştı.

Emojilerin popülaritesi o kadar hızlı arttı ki kullanım alanları artık mesajlaşma platformları ile sınırlı kalmıyor. İnternet kullanıcıları, mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra sosyal medya uygulamalarında da sık sık emoji kullanmaktan yana tercih yapıyor.

Birçok insan, emojilerin mesajlara veya gönderilere duygu kattığına inanır. İster birisine mesaj göndermek ister çevrim içi ortamda bir şeyler paylaşmak istiyor olun, duygularınızı ifade etmenin en iyi yolu artık emojidir.

1997 yılında ortaya çıkan ve ilk olarak Japonya'da geliştirilen emojiler Google, Apple, Samsung, Microsoft, HTC ve LG gibi çeşitli şirketlerin ve WhatsApp Messenger, Twitter gibi popüler uygulamaların kullanıma teşvik etmesi ile dünya genelinde önemli bir popülarite yakaladı.

Emojilerin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı günden beri en çok kullanılanlar listesinin zirvesinde gözyaşları ile gülen emoji yer aldı. Bu emoji tüm platformlarda ve uygulamalarda en çok kullanılan emoji olarak biliniyordu fakat Emojipedia'nın aktardığı bilgilere göre Twitter'da en popüler emoji değişti. Twitter'ın sunduğu bilgiler, kullanıcıların en çok kullandığı emojinin ağlayan emoji olduğunu gösterdi.

Bu değişiklik aslında ilk kez yaşanıyor. Uzun bir zamandan beri zirvedeki isim olmayı başaran gülen emoji artık zirvedeki isim olmaktan uzak. Gözyaşları ile gülen emojinin tacını ağlayan emojiye bırakmasının arkasındaki bir numaralı sebebin yeni tip koronavirüs ve onunla gelen stres gibi unsurlar olduğu düşünülüyor.

Koronavirüs, dünyanın dört bir yanına yayılmaya başladığında insanlara da evde kalmaları ve sosyal mesafe, hijyen, maske takmak gibi kurallara uymaları söylendi. Önerileri dikkate alarak uzunca bir zaman boyunca eve kapanan insanları da gün geçtikçe tükenmişlik ve benzeri sorunlar yaşamaya başladı. İnsanlar, COVID-19 salgını yüzünden eve kapandığından ötürü birçok rahatsızlığa maruz kalmaya devam ediyor ve bu da emoji kullanımı gibi alışkanlıklarına yansıyor.

Twitter'da en çok kullanılan emoji olan gözyaşları ile gülen emojinin yerini ağlayan emojiye bırakması hakkında sizin düşünceleriniz neler? Siz en çok hangi emojiyi kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.